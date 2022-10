Adyen bringt Unified-Commerce-Angebot und Local Acquiring nach Mexiko

Mexico City (ots/PRNewswire) - Die einheitliche Plattform des Unternehmens ermöglicht bessere Kundenerfahrungen, Einblicke und Engagement

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, gibt bekannt, dass sie ihre Unified-Commerce-Lösung in Mexiko einführt. Da das Unternehmen seit Kurzem über umfassende Acquiring-Kapazitäten in dem Land verfügt, kann Adyen nun den gesamten Zahlungsfluss für persönliche und Online-Transaktionen kontrollieren. Unified Commerce wurde entwickelt, um Daten über alle Verkaufskanäle hinweg zu konsolidieren und ermöglicht es Unternehmen, ein tieferes Verständnis für ihre Kunden in einem einzigen Überblick zu entwickeln. Die Erweiterung des Unified-Commerce-Angebots von Adyen und der lokalen Akquisitionsmöglichkeiten in Mexiko unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Aktivitäten in der Region auszubauen.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, in der Zukunft des globalen Handels erfolgreich zu sein, und unser Unified-Commerce-Angebot ist ein wichtiger Teil davon, da es ihnen ermöglicht, den sich ständig verändernden Bedürfnissen der heutigen Verbraucher gerecht zu werden", sagte Kamran Zaki, COO von Adyen. „Durch die Einführung unserer einheitlichen Handelslösung und unserer eigenen Acquiring-Kapazitäten in Mexiko können wir nicht nur Online-, In-Store- und In-App-Transaktionen über unsere einheitliche Plattform abwickeln, sondern auch Unternehmen mit den wichtigsten nationalen und internationalen Banken verbinden, um ihre Kartenzahlungen mit größerer Geschwindigkeit und mehr Einblick zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dieses Angebot auf Mexiko auszuweiten und unsere Präsenz in der Region zu verstärken."

Die Unified-Commerce-Lösung von Adyen ermöglicht es Unternehmen, die zukunftsweisendsten Customer Journeys zu implementieren, indem sie sie mit erstklassigen Technologien und Erkenntnissen ausstattet. Durch die Bereitstellung eines zusammenhängenden Überblicks über alle Transaktionsaktivitäten schafft die einheitliche Plattform von Adyen Transparenz über das kanalübergreifende Kundenverhalten. Diese reichhaltigen Daten wiederum ermöglichen es Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen - einschließlich der Frage, wie sie die Interaktionen mit ihren Kunden am besten personalisieren können, um eine stärkere Bindung und Loyalität aufzubauen.

Unified Commerce geht Hand in Hand mit den kürzlich von Adyen aktivierten lokalen Akquisitionsmöglichkeiten in Mexiko. Direkte Zahlungsverbindungen zu lokalen und globalen Karten- und Bankennetzen erhöhen nicht nur die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, sondern ermöglichen auch höhere Genehmigungsraten für mexikanische Unternehmen. Das Unternehmen freut sich darauf, die bevorzugte Finanztechnologieplattform in Mexiko zu werden und die Zukunft des Handels voranzutreiben.

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung sorgt Adyen dafür, dass Unternehmen ihre Ziele schneller erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und zählt unter anderem Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zu seinen Kooperationspartnern. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Die Einführung von Unified Commerce und Local Acquiring in Mexiko, wie in diesem Update beschrieben, unterstreicht die kontinuierliche Expansion und das Wachstum von Adyen in neuen Märkten als Teil des normalen Geschäftsverlaufs.

