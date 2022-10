Taiwanisches Unternehmen King Steel schließt sich mit BASF für eine kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft zusammen

Taichung (ots/PRNewswire) - Der führende Anbieter von Maschinen für die Schuhherstellung King Steel Machinery, das deutsche Chemieunternehmen BASF und der Elastomer-Hersteller Otrajet haben eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement, JDA) unterzeichnet, um energiesparende Verfahren zu entwickeln, welche die Herstellung von hundertprozentig recycelbaren Produkten ermöglichen. Durch die Kombination von Erfahrung im Design von Kunststoffspritzgussmaschinen, physikalischem Schäumen und speziellen elastischen Polymermaterialien werden die hergestellten Produkte der Unternehmen die Branchenanforderungen in den Bereichen Schuhe, Autoteile, Spielzeug, Sportausrüstung und Haushaltsprodukte erfüllen und gleichzeitig Lösungen für Kohlenstoffneutralität, Kreislaufwirtschaft und ESG bieten.

„Nach jahrelanger Entwicklung haben wir NexCell®, die weltweit erste Spritzgusslösung für mit superkritischen Fluiden geschäumtes Elastomer eingeführt, um die Kreislaufwirtschaften und globalen Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben", sagte Jim Chen, General Manager von King Steel. „Ich bin begeistert, mit BASF und Otrajet an ESG zusammenzuarbeiten und sichere, kohlenstoffreduzierende Produkte zu entwickeln, um eine nachhaltige Gesellschaft und Ökologie aufzubauen."

„Mit der Unterstützung der NexCell®-Technologie von King Steel sind wir zuversichtlich, dass wir auf dem Markt nachhaltige Materiallösungen entwickeln können, die physikalische Schäumungsverfahren verwenden, um herkömmliche, nicht recycelbare Materialien zu ersetzen", sagte Kin Wah Chay, Managing Director von BASF Taiwan. „Neben der gemeinsamen Erkundung von Geschäftsmöglichkeiten in der Schuh-, Sport- und Freizeitindustrie freuen wir uns auf eine engere Zusammenarbeit mit King Steel bei nachhaltigen Materialien und Prozessen, um zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft beizutragen."

„Mit NexCell® geschäumtes Elastomer ist zu 100 % recycelbar", sagte Wayne Chen, Development Associate Manager von Otrajet. „Da das Verfahren chemische Vernetzungsmittel eliminiert hat, können Produkte zu Rohstoffen recycelt und an die Fertigung zurückgegeben werden, was das letzte Puzzlestück für die Kreislaufwirtschaft in der Gummi- und Kunststoffindustrie ist."

Am 19. Oktober präsentiert King Steel NexCell® in Düsseldorf auf der K-Fair, der weltweit größten Gummi- und Kunststoffmesse, und demonstriert den NexCell-Prozess mit den thermoplastischen Polyurethanmaterialien von BASF, die am Stand von King Steel ausgestellt werden.

Informationen zu King Steel

King Steel wurde 1978 gegründet und arbeitet am Innovationsfortschritt von Elastomerschaum-Maschinen. Das Unternehmen hat mit „NexCell" die weltweit erste SCF-Spritzgussmaschine auf den Markt gebracht, um neue Energie in die globale Kreislaufwirtschaft und das Nachhaltigkeitsmanagement zu bringen.

Informationen zu BASF

Bei BASF betreiben wir Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit Umweltschutz und sozialer Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeiter der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden in fast allen Branchen und in fast jedem Land der Welt bei.

Informationen zu Otrajet Otrajet wurde 2013 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Elastomeren.

