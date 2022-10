SPAR startet gemeinsam mit Paul Ivić Initiative für nachhaltigen Genuss

Pionier der vegetarischen Sterneküche berät SPAR

Salzburg (OTS) - SPAR und dessen Partner sorgen seit Jahren mit großem Einsatz und zahlreichen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit in Österreich. Mit Paul Ivić erhält dieses Engagement nun einen starken Botschafter, der gemeinsam mit SPAR für nachhaltigen Genuss einsteht und SPAR zukünftig sowohl mit Tipps, Rezepten als auch bei der Entwicklung von Eigenmarken-Produkten unterstützen wird.

Kompromisslos für nachhaltigen Genuss, faire Produktionsbedingungen und biologische Lebensmittel einstehen – diese Grundsätze leiten sowohl SPAR als auch Paul Ivić in ihrem Handeln. Aus diesem Grund gehen SPAR und Paul Ivić den Weg für nachhaltigen Genuss – für Gesellschaft und Umwelt – zukünftig gemeinsam. „Als Gastgeber in der Spitzengastronomie bringen wir nicht nur Trends, Genuss, Qualität und Schönheit auf den Teller, sondern nehmen auch unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr. Ich freue mich für unsere Umwelt und Gesellschaft, dass SPAR sich zu denselben Werten bekennt und wir zukünftig gemeinsam die Veränderung des nachhaltigen Genusses und Konsums sowie einer umweltfreundlichen Ernährungsweise vorantreiben", so der Pionier der vegetarischen Sterneküche, Paul Ivić.

Paul Ivić ist Berater und Entwickler für SPAR und die Konsument:innen

Klimaschutz, gelebte Regionalität, den Erhalt der Bodengesundheit, Biodiversität und Artenvielfalt, die Förderung der Saisonalität und der heimischen Landwirtschaft, den Ausbau von bio- und biodynamischen Lebensmitteln sowie den achtsamen Umgang damit – das sind nur einige Maßnahmen von SPAR für mehr Nachhaltigkeit. Der Sternekoch und erfolgreiche Buchautor von Büchern wie „Restlos glücklich“, wird ab sofort SPAR in Sachen nachhaltigem Genuss beraten. „Es ist für SPAR eine große Freude, dass Paul Ivić nun Mitstreiter für nachhaltigen Genuss ist, da er sich für dieselben gesellschafts- und umweltpolitischen Anliegen einsetzt, wie wir es tun“, erläutert SPAR-Vorstand Mag. Markus Kaser und betont weiter: „Sowohl SPAR-Kundinnen und -Kunden wie auch unsere Umwelt werden von dieser Zusammenarbeit profitieren“. Paul Ivić wird auf den Social-Media-Kanälen von SPAR mit Tipps für eine nachhaltige Küche und regelmäßig im Kundenmagazin SPAR Mahlzeit! mit Hintergrundinformationen, Rezepten sowie kreativen Ideen für einen nachhaltigen Genuss auftreten. Darüber hinaus wird er SPAR bei der Produktentwicklung von Eigenmarken intensiv unterstützen und beraten, beziehungsweise auch an eigenen Produkten für SPAR arbeiten.

Regionalität und Saisonalität sind laut Konsument:innen für umweltfreundliche Ernährung am relevantesten

Umweltfreundliche Ernährung hat für Konsument:innen verschiedene Gesichter. Laut einer im September durchgeführten Meinungsumfrage des Instituts Marketagent unter 500 Befragten in Österreich sind die Verwendung von regionalen Produkten (69 %) und saisonalem Obst und Gemüse (64 %) sowie der Verzicht auf Produkte mit langen Lieferwegen (54 %) die am häufigsten genannten Kriterien für eine umweltfreundliche und somit nachhaltige Ernährung. Auch der Konsum von weniger Fleisch (32 %), der Griff zu biologischen Lebensmitteln (31 %), der Verzicht auf gentechnisch behandelte Lebensmittel (31 %) sowie die vermehrte Verwendung von frischen statt verarbeiteten Produkten (30 %) wurden von den Befragten als Motiv für eine umweltfreundliche Ernährung genannt.

Nachhaltigkeit als Fundament: 6 Säulen für nachhaltigen Genuss

Diese Motive für eine umweltfreundliche Ernährung finden sich in den sechs Säulen der Initiative für nachhaltigen Genuss von SPAR wieder:

• Säule 1: Zur Gänze verwenden und nicht verschwenden

Obwohl bei SPAR nur rund 1% der angebotenen Lebensmittel nicht verkauft werden, arbeitet das Unternehmen stetig an einer Verbesserung und Eindämmung der Lebensmittelverschwendung. Kooperationen mit sozialen Organisationen, TooGoodToGo oder spezielle IT-Projekte, um noch konkreter zu bestellen und den Verderb in den Märkten weiter zu reduzieren, sind nur einige Beispiele.

• Säule 2: Gesunde Böden für gesunde Lebensmittel

SPAR engagiert sich seit langem für gesunde Böden und Lebensmittel indem sich das Unternehmen gegen Gentechnik ebenso stark macht, wie gegen Glyphosat. Zudem unterstützt SPAR innovative, zukunftsweisende Projekte zur Bewahrung der Artenvielfalt und der Bodengesundheit. 2021 hat SPAR das Projekt „Gemeinsam die Vielfalt retten“ und den SPAR-Bienenrat ins Leben gerufen, der bei Maßnahmen für den Erhalt der Biodiversität und der Artenvielfalt unterstützt und berät.

• Säule 3: Kleine Manufakturen, faire Produktion

SPAR ist in jedem Land, in dem es tätig ist, heimisch und lebt langfristige Partnerschaften mit den dort angesiedelten landwirtschaftlichen Betrieben. Insgesamt über 2000 österreichische Lieferanten, darunter bekannte wie Frutura, Stekovics oder auch Stauds unterstreichen dieses Engagement.

• Säule 4: Naheliegendes: In der Saison und aus der Region

Regionale Lebensmittel werden in den verschiedenen Ländern in denen SPAR tätig ist mittels eigener Regionalitätsprogramme in den Vordergrund gestellt. Auch der regionale Anbau außerhalb der Saison zum Beispiel von Tomaten in Geothermiegewächshäusern wird unterstützt, um lange Lieferwege zu vermeiden.

• Säule 5: Biologische und biodynamische Lebensmittel

SPAR ist Bio-Pionier und die klare Nummer 1 im Lebensmittelhandel bei biologischen Lebensmitteln, vor allem mit der Eigenmarke SPAR Natur*pur. Als erster Lebensmittelhändler in Österreich kooperiert SPAR mit dem Demeter-Verband und stellt die biodynamischen Produkte dieser besonders nachhaltigen und achtsamen Form der Landwirtschaft ins Rampenlicht. Kund:innen können in ganz Österreich bei SPAR rund 200 Produkte aus Demeter-Landwirtschaft kaufen.

• Säule 6: Vegane und vegetarische Ernährung

Vegetarische, vegane Ernährung bzw. auch weekday vegetarians oder auch Flexitarier sind seit Jahren eine wachsende Zielgruppe. Jede dritte Person in Österreich ernährt sich zumindest flexitarisch. SPAR hat hier mit 2.700 Produkten das größte Angebot an pflanzenbasierter Ernährung und baut dieses stetig weiter aus.

Paul Ivić: Pionier der vegan-vegetarischen Sterneküche

Paul Ivić ist Geschäftsführer der TIAN Betriebe in Wien und München. Das TIAN ist das einzige vegetarisch-vegane Restaurant in Österreich, dass mit einem Stern und vier Hauben von Gault-Millau ausgezeichnet wurde. An allen TIAN-Standorten wird mit saisonalen Produkten von Bio-Betrieben aus der Region gearbeitet. Die harte Arbeit der Produzenten würdigt das TIAN-Team indem stets alles von der Wurzel bis zum Blatt verarbeitet wird.

