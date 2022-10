Finanzbudget-MedUni Wien: Ärztekammer warnt vor massivem Ärzteschwund

Sparkurs der Bundesregierung an Universitäten wird Fachkräftemangel beschleunigen – Ferenci: „Dürfen Kaputtsparen der Universitäten nicht zulassen“

Wien (OTS) - Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, warnt eindringlich davor, am Bildungsstandort Österreich und insbesondere an einem der größten medizinischen Wissenschaftsstandorte Europas, der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien), einen Sparkurs in puncto Personal zu fahren: „Wir werden auf diese Art die besten Köpfe im Land verlieren.“ ****

Die aktuelle bundespolitische Finanzplanung ist für die Ärztekammer „nicht nachvollziehbar“. Laut dieser sollen die österreichischen Universitäten – und damit auch die MedUni Wien mit dem verbundenen AKH – weniger als die Hälfte der dringend benötigten Zusatzfinanzierung von ungefähr 1,2 Milliarden Euro für die aktuelle Leistungsvereinbarungsperiode von 2022 bis 2024 vom Finanzministerium erhalten.

„Die nunmehr verbliebenen 500 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024 für alle 22 Universitäten werden sich niemals ausgehen“, ergänzt Johannes Kastner, Vorsitzender des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität Wien. „Allein die auf Grund der derzeitigen Teuerung dringend notwendige Inflationsabgeltung benötigt auf Grund von steigenden Personalkosten einen höheren Betrag, wie dies auch die Universitätenkonferenz bereits dargelegt hat. Die Frage bleibt, wie andere dringende Investitionen wie beispielsweise die Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandorts dann noch finanziert werden sollen.“

Ferenci befürchtet deswegen auch massive Auswirkungen auf das aktuelle Niveau und Leistungsangebot der MedUni Wien. „Unsere Ärztinnen und Ärzte werden abwandern. Der internationale Konkurrenzkampf um die besten Köpfe ist gnadenlos und niemand wird in einem Land bleiben, wo entweder an seinem Gehalt oder an den Arbeitsbedingungen gespart wird – vor allem nicht in einem hochwissenschaftlichen Bereich, wie es die Medizin ist.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch der MedUni Wien-Arzt und Betriebsrat Stefan Konrad: "In der Wiener Universitätsmedizin arbeiten auch viele nicht-österreichische Ärztinnen und Ärzte, da das damit verbundene AKH Wien als eines der besten Spitäler der Welt bis dato ein guter Ort war, Spitzenmedizin zu betreiben. Auch für mich als deutscher Staatsbürger ist dies ein Grund, hier zu arbeiten. Dies wird nun, rein auf Basis der finanziellen Ausstattung, in Frage gestellt. Die Wissenschaft muss weiterhin gefördert werden, denn ohne Forschung gibt es keinerlei medizinische Weiterentwicklung."

„Es ist nicht verständlich, warum die hochmotivierten Expertinnen und Experten, die in den letzten Jahren überdurchschnittliches Engagement in Forschung, Lehre und Patientenbetreuung bewiesen haben, nun mit Reallohnverlusten bedankt werden sollen. Wir fordern die Bundesminister Magnus Brunner und Martin Polaschek auf, umgehend eine Korrektur des Budgetentwurfs vorzulegen“, so Ferenci und Kastner abschließend. (ast)

