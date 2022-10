FPÖ-Gruber: Statt Asyl-Zelte endlich die Grenzen wirksam sichern

FPÖ-Sicherheitssprecher fordert sofortigen Asylstopp – „Das Boot ist voll und das Asylwesen in Österreich gekentert“

Linz (OTS) - „Wir sagen Nein zu Asyl-Zelten, zu Großquartieren und zig Asylheimen. Innenminister Karner und die Bundesregierung haben erneut die Migrationskrise verschlafen und wollen nun vor dem Winter offenbar den Druck auf die Länder und Gemeinden erhöhen, weil der Platz zur Unterbringung der Asylwerber schon lange nicht mehr reicht.“ Dies stellte heute der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber fest. „Oberösterreich darf keinesfalls in die Knie gehen, wir können nicht noch mehr Personen in die Landesversorgung aufnehmen. Wir brauchen keine Asyl-Zelte, es muss endlich zu konsequenten Abschiebungen und vor allem einer Sicherung unserer Grenze und einem Asylstopp kommen. Die Zurückweisung muss konsequent an den Grenzen erfolgen.“ ****

„Österreich ist erneut in einem veritablen Asylchaos. Darauf zu vertrauen, dass eine Lösung auf europäischer Ebene zeitnah kommt ist mehr als unrealistisch. Daher sollten wir endlich auf nationaler Ebene einen Asylstopp umsetzen, weil wir einfach keine Platzkapazitäten mehr in unserem Land haben. 2015 wiederholt sich nicht, sondern das Rekordjahr haben wir zahlenmäßig schon längst überholt. Das Boot ist voll und das Asylwesen in Österreich gekentert“, so Gruber abschließend. (schluss) bt

