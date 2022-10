GRÜNE OÖ: Kaineder: Windkraft: Der Wind hat gedreht - ÖVP muss jetzt sofort die Segel setzen und neuen Kurs auf 100 Windräder für OÖ legen

Nach Windkraft-Ankündigung von LR Achleitner, fordern die Grünen konkrete landesgesetzliche Beschlüsse und einen überarbeiteten Masterplan Windkraft

Linz (OTS) - „Der Krieg hat alles verändert. Wir werden viele neue Windkraftwerke brauchen und dabei sind 100 neue Windräder für Oberösterreich die Unterkante“, gibt der Grüne Klimalandesrat Stefan Kaineder die Richtung vor.

Energielandesrat Markus Achleitner hat jüngst in einem medialen Bericht erstmals eine Änderung des zögerlichen Kurses der schwarz-blauen Landesregierung bei der Windkraft signalisiert. Er hat vor die, die Beamt:innen im Energieressort anzuweisen, neue Vorgaben auszuarbeiten, die den Ausbau der Windkraft beschleunigen sollen.

Noch im April hat die ÖVP verlauten lassen, dass die Windkraft sicher kein „Game-Changer“ sei und ihr Koalitionspartner FPÖ hat sich Sorgen um Gipfelkreuze gemacht, die von Windrädern bedroht würden.

„Der Wind hat gedreht. Offenbar hat jetzt auch die ÖVP nach massivem Druck der Grünen und der Fachexpert:innen erkannt, dass an einem massiven Ausbau der Windkraft kein Weg vorbeiführt und wir jede Kilowattstunde dringend brauchen“, kommentiert der Grüne Parteichef die angedeutete Kursänderung von ÖVP-Energielandesrat Markus Achleitner.

„Wie ich aus Fachkreisen höre, gibt es seitens der Energieversorger konkrete Vorhaben für große Windkraft Investitionen. Wenn allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen in OÖ weiter so bleiben, werden diese Anlagen eben in Niederösterreich oder dem Burgenland errichtet. Größter Stolperstein ist hier sicherlich, das schwarz-blaue Regierungsprogramm, dass neue Windparks gänzlich verunmöglicht. Das ist doch absurd und gefährdet langfristig die Energiesicherheit in Oberösterreich“, ärgert sich Klimalandesrat Stefan Kaineder.

„Die Anträge der Grünen, mit konkreten Vorschlägen für Gesetzesänderungen und einen neuen Masterplan Windkraft, liegen in den zuständigen Ausschüssen des Landtags. Jetzt müssen die Segel gesetzt werden und die neue Windrichtung genutzt werden, um den Kurs in Richtung Windkraft-Ausbau in OÖ zu legen“, fordert Kaineder etwa landesgesetzliche Anpassungen, um Windkraft mit Naturschutz und Raumordnung in Einklang zu bringen.

