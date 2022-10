Novak (SPÖ)/Emmerling (NEOS): Erweiterung um neue Klassen an VS Grinzinger Straße ist fix

Steigender Bedarf an Schulraum in der Region wird Rechnung getragen

Wien (OTS) - In der Region Muthgasse in Döbling wurde anhand der Bevölkerungsentwicklung sowie der Entwicklung der Klassen- und Schüler:innenzahlen ein erhöhter Bedarf an Schulraum identifiziert.

Nach Prüfung mehrerer Varianten steht fest: Die einzig sinnvolle Lösung ist der Ausbau der bestehenden Volksschule in der Grinzinger Straße 88, so NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling : „Wir ermöglichen die wohnortnahe Versorgung der Volksschüler:innen mit hochqualitativen öffentlichen Schulplätzen auch in Zukunft – der Standort Grinzinger Straße ist jener, der die besten Rahmenbedingungen, die kürzeste Bauzeit und einen adäquaten Einsatz der finanziellen Mittel erlaubt.“

SP-Gemeinderätin Barbara Novak ergänzt: „Die bilinguale VS Grinzinger Straße ist aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen Pädagogik ein beliebter Schulstandort. Durch die bauliche Erweiterung wird sie zukünftig zu einer Gratis-Ganztagesvolksschule auf pädagogisch hohem Niveau. Es ist mir eine große Freude, dass meine langjährige Forderung der Erweiterung nun Realität wird."

Der Zubau wird in großen Teilen auf dem derzeitigen befestigten Hartplatz umgesetzt und somit wenig Freifläche in Anspruch nehmen. Zusätzlich wird die Schule einen Bereich im angrenzenden Heiligenstädter Park bevorzugt nutzen können. Mit dem Zubau um neun Klassen wird der derzeit schon beengte Standort entlastet und dringend benötigter Schulraum für das Grätzel geschaffen.

Die MA56 wird einen externen Partner beauftragen, den Prozess zu begleiten und insbesondere sämtliche Abläufe zur Information und Einbindung aller Stakeholder:innen zu koordinieren. Der geplante Zubau kann nach derzeitigem Plan im Herbst 2025 eröffnet werden.

