TERMINAVISO 19.10. - Online-Pressegespräch mit Vizepräsidentin Evelyn Regner zu den Schwerpunkten der Plenartagung

Am Mittwoch, 19. Oktober, um 10:00 Uhr geht es um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in Europa und um das Arbeitsprogramm der Kommission für 2023.

Wien (OTS) - Die Hauptdebatte der Plenarsitzung wird sich dieses Mal um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Europa drehen. Darüber und über das Arbeitsprogramm der Kommission für 2023 wird die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner, in einem Online-Pressegespräch sprechen. Am Mittwoch, den 19. Oktober, um 10:00 Uhr.



Wir laden alle Medienvertreter:innen sehr herzlich dazu ein. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu.



Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Maren Häußermann, Presse

+43 660 4444 330

maren.haeussermann @ ep.europa.eu