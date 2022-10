International Repair Day: Freiwillige gesucht in Österreichs Repair Cafés

Österreichische Repair Cafés haben 2021 340t CO2-Äquivalente eingespart. Sie leben vom Engagement Ehrenamtlicher, doch gibt es davon zu wenige, wie eine Umfrage von RepaNet zeigt.

Wien (OTS) - Zum International Repair Day am 15. Oktober macht RepaNet – das Re-Use- und Reparaturnetzwerk Österreich – darauf aufmerksam, dass die meisten Repair Cafés in Österreich aktuell nach freiwilligen Helfer:innen suchen. Besonders im Bereich Elektrogerätereparatur sind Ehrenamtliche gefragt. Die beliebte Form gemeinschaftlicher Reparatur leistet einen wichtigen Beitrag zu einem achtsamen Umgang mit Alltagsgegenständen sowie zum Klimaschutz. Der Klimabeitrag ist messbar: 2021 konnten laut RepaNet-Schätzung 340t CO2-Äquivalente eingespart werden.

Österreichische Repair Cafés: 3.100 Freiwillige, 21.800 Reparaturversuche

Der internationale Repair-Aktionstag am 15. Oktober richtet den Scheinwerfer auf gemeinschaftliche Initiativen und rückt den gesellschaftlichen und ökologischen Wert von Reparatur ins Zentrum. Zu den Leistungen der österreichischen Repair Cafés hat RepaNet kürzlich die neuesten Erkenntnisse veröffentlicht: „Die Anzahl der Reparaturinitiativen liegt österreichweit bei etwa 150, 40 davon nehmen bereits die neue kostenlose Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Reparaturhelfer:innen unseres Kooperationspartners Helvetia in Anspruch. 26.600 Besucher:innen haben gemeinsam mit 3.100 Freiwilligen an die 21.800 Reparaturversuche unternommen. Und das 2021 in der besonders schwer planbaren Zeit von Corona, in der die Zahlen deutlich niedriger waren als normal. Künftig ist also wieder mit einem Anstieg an Besucher:innen zu rechnen.“, führt RepaNet-Geschäftsführer Matthias Neitsch die Leistungen des Netzwerks aus. Bei einer 66%igen Erfolgsquote konnten 2021 beachtliche 91.300 kg Abfälle vermieden werden.

Repair Cafés suchen freiwillige Helfer:innen

Das Interesse an Repair Cafés wächst stetig an. An vielen Orten fehlt es jedoch an Freiwilligen, wie eine Umfrage im RepaNet-Netzwerk jüngst zeigte: So wünschen sich an die 90% der befragten Reparaturinitiativen Unterstützung von neuen Ehrenamtlichen. So auch das Repair Café Graz, wie Initiator Andreas Höfler schildert: „Die Freiwilligen helfen in ihrer privaten Freizeit bei den Veranstaltungen mit. Da nicht an allen Terminen alle Helfer:innen Zeit haben, sind wir immer auf der Suche nach zusätzlichen helfenden Händen. Alle, die bei uns mitmachen, sind über die kostenlose Versicherung der Helvetia gegen Folgeschäden versichert und müssen keine Probleme aus ihrer Tätigkeit bei uns befürchten. Interessierte sind gerne eingeladen, sich direkt bei uns zu melden.“ Ganz besonders gefragt sind Helfer:innen im Bereich der Reparatur von Elektrogeräten. Am Mitmachen Interessierte können auf www.repanet.at/reparaturcafes die Infos zu ihrem nächstgelegenen Repair Café abrufen und direkt mit den Organisator:innen in Kontakt treten. Der International Repair Day bietet eine gute Gelegenheit, Repair Cafés kennenzulernen: am 15.10. finden an vielen Orten, darunter auch Graz, Veranstaltungen statt.

Überblick über die österreichweiten Reparaturinitiativen: www.repanet.at/reparaturcafes

Mehr zur Kooperation von RepaNet und Helvetia: www.repanet.at/repair-cafe-versicherung/

