Staatspreis „Smart Packaging“ 2022 für innovative Verpackungslösungen verliehen

Höchste staatliche Auszeichnung für innovative Verpackungslösungen - Staatspreis in Kategorien B2B, B2C und Branding vergeben

Wien (OTS) - PAWEL packing & logistics GmbH, ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH und HEY SISTER! Packaging Design sind die Preisträger des Staatspreises Smart Packaging 2022. Dieser Staatspreis wurde Donnerstagabend im Rahmen des Österreichischen Verpackungstags im Museum für angewandte Kunst (MAK) vom BMAW und dem BMK verliehen.

Staatspreise in den Kategorien „B2B“, „B2C“ und „Branding“

Kategorie B2B:

Die Auszeichnung der PAWEL packing & logistics GmbH für die „Mehrwegverpackung für Wagonsitze" wurde von der Experten-Jury wie folgt begründet: „Diese Mehrwegverpackung wurde optimal auf die transportierten Sitze abgestimmt und mit vielen Details wie klappbaren Seitenwänden auf einen 2,5-jährigen Einsatz abgestimmt. Das Besondere an diesem Mehrweg-Design ist die feine Abstimmung von Produkt und Einsatz.“

Kategorie B2C:

Für die Jury erfüllt „Die moderne Vöslauer PET-Mehrwegflasche“ der ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH hervorragend die Zeichen der Zeit, die auf Mehrweg stehen. Diese Aufgabe wird durch die Flasche erfüllt, die dabei dem zeitlosen Vöslauer Design treu bleibt. Die hohe Materialeinsparung und die Leichtigkeit sprechen für sich.

Kategorie Branding:

Laut der Jury-Bewertung bringt die „Eispartybox“ von HEY SISTER! Packaging Design den Sommer ins Haus. Die klare Handschrift des Designs unterstreicht das Thema und präsentiert die enthaltenen Produkte besonders schön.

Nominierungen

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Unternehmen als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

Kategorie B2B:

- „Skiverpackung (Ersatz für PE Folie)“; Hersteller: Dunapack Packaging Strasswalchen; Verwender: Blizzard Sport GmbH

- „Schaltkastenverpackung mit integriertem Rammschutz“; Hersteller:

PAWEL packing & logistics GmbH; Verwender: Schneider Electric Power Drives GmbH

- „Der legendäre Rollenkeil“; Hersteller: Mondi Grünburg; Verwender:

Mondi Coating

Kategorie B2C

- „GreenPack“; Verwender: Österreichische Post AG; Design: FH Oberösterreich - Logistikum Steyr

- „Berglandmilch Cremedesserts: Klein aber oho!“; Hersteller:

Vetropack Austria GmbH;Verwender: Berglandmilch eGen

- “Confiserie Reber Adventkalender / "Twister System“; Hersteller: MM Packaging GmbH, Verwender: Confiserie Reber

Kategorie Branding

- „Aufdrehen, Abschalten! – Almdudler Hanfradio“; Design: HEY SISTER! Packaging Design; Verwender: Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG

- “Range Display“; Hersteller: Rondo Ganahl Aktiengesellschaft; Verwender: Kelly Gesellschaft M.B.H.; Design: Dr. Kossdorff Werbeagentur GmbH

- „Schloss Fuschl Betriebe GmbH, Tortenbox-Sissi-Turm“; Hersteller:

MM Packaging GmbH; Verwender: Schloss Fuschl Betriebe GmbH, Design:

Studio Zett

Sonderpreisträger

Im Rahmen des Staatspreises Smart Packaging wurden die Sonderpreise „Digitalisierung“ und „Innovation“ vergeben. Aus den Einreichungen zum Staatspreis wurde von der Jury der Sonderpreis Digitalisierung 2022 für das beste Projekt zum Thema Digitalisierung vergeben. Als Einreichungen zum Sonderpreis Innovation 2022 wurden auch Entwürfe / Modelle / Prototypen / Konzepte / Studienarbeiten zu noch nicht verwirklichten, aber wirtschaftlich, umwelt- und gesellschaftspolitisch erfolgversprechenden Produkten und Gestaltungskonzepten zugelassen. Aus den Finalisten wurde seitens der Fachjury je ein Sonderpreisträger ermittelt.

Sonderpreis "Digitalisierung":

- „Online-Shop 'die-verpackungs-druckerei.com“; Einreicher:

Offsetdruckerei Schwarzach GmbH

Sonderpreis "Innovation":

- „GreenPack“; Verwender: Österreichische Post AG; Design: FH Oberösterreich - Logistikum Steyr

Ein Sonderpreis der Altstoff Recycling Austria (ARA) ging an die and-less GmbH für „Mehrweg mit Mehrwert - wiederverwendbare To Go Verpackungslösung für Gastronomie, Lieferservice & Handel“.

Über den Staatspreis Smart Packaging

Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) zeichnet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) alle zwei Jahre zukunftsweisende, innovative Leistungen im Verpackungsbereich mit einem Staatspreis aus. Dies soll zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit führen sowie Vorbildcharakter für Österreichs Wirtschaft haben.

Zweck des vom Österreichischen Institut für Verpackungswesen (ÖIV) organisierten Wettbewerbes ist es, der zunehmenden Bedeutung ganzheitlicher, umfassender Lösungen im Verpackungsbereich gerecht zu werden und vorbildliche, integrale Verpackungsentwicklungen einzelner Firmen auszuzeichnen. Gleichzeitig soll auf die vielfältigen Funktionen der Verpackung hingewiesen werden, um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Verpackung bewusst zu machen.

Die Fotos von der Verleihungsveranstaltung finden Sie unter:

https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/220t8x7gW4

Weitere Informationen zum Staatspreis Smart Packaging finden Sie auf der Homepage des BMAW

https://www.bmaw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Smart-Packaging.html

Rückfragen & Kontakt:

Presseabteilung

Tel.: +43 1 711 00 805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at

https://www.facebook.com/bmaw.gv.at