„EDZ neu“ an der Universität für Weiterbildung Krems etabliert

Das Europäische Dokumentationszentrum (EDZ) Krems startet nach „Relaunch“ mit erweitertem Aufgabenspektrum

Krems (OTS) - Das Europäische Dokumentationszentrum an der Universität für Weiterbildung Krems fungiert als Anlaufstelle für einschlägige EU-Dokumente und Informationen zu EU-Integration, -Recht und -Politik. Das EDZ richtet sich an die Mitarbeiter_innen und Studierenden der am Campus Krems angesiedelten Bildungseinrichtungen und ist auch für die interessierte Öffentlichkeit allgemein zugänglich. Als EDZ der „nächsten Generation“ wirkt es auch am gesellschaftlichen Diskurs zu EU-Fragen mit, angesiedelt ist es am Department für Rechtswissenschaften und internationale Beziehungen.

Als erstes der derzeit neun in Österreich eingerichteten EDZ zählt das EDZ Krems zur „nächsten Generation“ von EDZ mit erweitertem Portfolio. Grundlage dafür bildet die neue Kooperation der Universität mit der Europäischen Kommission zum Betrieb des EDZ Krems, die 2021 neu gefasst wurde. Zu den hinzugekommenen Aufgaben dieser „nächsten Generation“ gehört die Förderung des gesellschaftlichen Diskurses zu europäischen Themen. Mit einer Reihe von Veranstaltungen, unter anderem einem hochrangigen Online-Bürger_innendialog zur europäischen Hochschulbildung im März 2022 wurde der Austausch mit Bürger_innen bereits vertieft. Dieser Bürger_innendialog war zugleich Beitrag der Universität für Weiterbildung Krems zur EU-Zukunftskonferenz. Seit 2021 nimmt das EDZ Krems am gesellschaftlichen Diskurs auch durch die Verleihung der Dr. Alois Mock-Wissenschafts- und Förderpreise für wissenschaftliche Arbeiten zu Themen der europäischen Integration sowie des Paul Lendvai-Preises für Europajournalismus teil. Das EDZ Krems besteht seit 1995 und gehört zum ältesten Informationsnetzwerk der Europäischen Kommission mit derzeit mehr als 280 Standorten in der gesamten EU. Die wissenschaftliche Leitung des EDZ Krems liegt bei Ass.-Prof. Dr. Gabriel M. Lentner, die operative Leitung verantwortet MMag. Susanne Fraczek, beide am Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen.

Leistungen des EDZ Krems

Als Informationsschnittstelle zwischen den Institutionen der Europäischen Union und der Universität unterstützt das EDZ seine Nutzer_innen beim (Online-)Zugang zu offiziellen Veröffentlichungen und Dokumenten der EU und bei der Recherche in Informationsquellen und Dokumenten über Politik, Initiativen und Maßnahmen der EU. Zudem laufen hier die Informationen über Publikationen und Aktivitäten mit EU-Bezug der Universität für Weiterbildung Krems zusammen. Weiters dient es als universitärer Ansprechpartner für EU-Akteur_innen in Niederösterreich und darüber hinaus.

Mehr Informationen: www.donau-uni.ac.at/edz

