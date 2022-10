Grebien/Grüne: Ausbildungsangebot für Österreichische Gebärdensprache durch Evaluierung verbessern

Allparteienantrag zur Evaluierung der Dolmetsch-Ausbildung für die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) auf Grüne Initiative beschlossen

Wien (OTS) - „Bereits vergangenes Jahr haben wir Grüne darauf hingewiesen, dass bei den Ausbildungsangeboten von ÖGS-Dolmetscher:innen verschiedene Hürden und Probleme bestehen und es eine ungewöhnlich hohe Abbruchsquote von Auszubildenden gibt. Die Gründe hierfür sind bis dato nicht bekannt. Das wird durch unseren Auftrag zur Evaluierung nun geändert", begründet Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen, das Ziel des Entschließungsantrags.

Ein Vergleich der bestehenden Zahl an ÖGS-Dolmetscher:innen in Österreich mit anderen Ländern zeigt deutlich, dass es großen Nachholbedarf gibt. Bei circa 10.000 gehörlosen beziehungsweise auf Gebärdensprache angewiesenen Einwohner:innen hat Österreich ein Angebot von circa 150 ÖGS-Dolmetscher:innen, während in Schweden bei einer ähnlichen Anzahl etwa 600 Dolmetscher:innen für Gebärdensprache zur Verfügung stehen.

Aktuell gibt es in Österreich unterschiedliche Ausbildungsangebote für ÖGS-Dolmetscher:innen. Diese variieren in Bezug auf Voraussetzungen, Umfang sowie regionale Verteilung stark. Allen gemeinsam ist eine verhältnismäßig hohe Abbruchsquote der Ausbildungen. Welche Gründe für den Beginn, die Durchführung sowie den positiven Abschluss einer ÖGS-Dolmetsch-Ausbildung bestehen, ist bislang nicht bekannt. Somit ist es notwendig, vor dem Ausbau des bestehenden Angebots wissenschaftlich zu untersuchen, durch welche Maßnahmen diese Ausbildung attraktiver und damit die Bedarfslage in Bezug auf ÖGS-Dolmetsch verbessert werden kann. Auf Grüne Initiative wurde daher in der gestrigen Plenarsitzung ein Allparteien-Entschließungsantrag zur Evaluierung der Dolmetsch-Ausbildung für die Österreichische Gebärdensprache beschlossen.



„Das Parlament hat mit dem gestrigen Beschluss einen klaren Auftrag an das Wissenschaftsministerium beschlossen. Ich gehe davon aus, dass dieses entsprechend rasch den Auftrag für die Evaluierung der ÖGS-Schulungsangebote vergibt", betont Grebien.

