Deutscher Musical Theater Preis für Regie geht nach Wien ans Theater der Jugend

Thomas Birkmeir wird für seine Inszenierung von "Anne of Green Gables" ausgezeichnet

Wien/Hamburg (OTS) - Thomas Birkmeir, Direktor des Theaters der Jugend, wurde mit seiner Inszenierung ANNE OF GREEN GABLES, welche am 14. Dezember 2021 zur Uraufführung im Renaissancetheater gelangte, für den Deutschen Musical Theater Preis 2022 in den drei Hauptkategorien „Bestes Musical“, „Bestes Buch“ und „Beste Regie“ nominiert. Er darf sich über den Preis „Beste Regie“ freuen, mit dem er am 10. Oktober 2022 bei der festlichen Gala im Hamburger Theater „Schmidts Tivoli“ von der Deutschen Musical Theater Akademie ausgezeichnet wurde.



Download Porträtbild von Thomas Birkmeir und Szenenfotos ANNE OF GREEN GABLES

