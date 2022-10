Frauenpower im APK Versicherungsvorstand

Mag. Katharina Braunsteiner-Leeb wird an der Seite von Mag. Gabriela Capellmann neue Vorständin in der APK Versicherung

Wien (OTS) - Mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 wurde Mag. Katharina Braunsteiner-Leeb in den Vorstand der APK Versicherung berufen. Sie folgt Mag. Manfred Brenner, der nun in den Aufsichtsrat der APK Versicherung wechselt. Zusammen mit der Juristin Mag. Gabriela Capellmann, die seit 1. Juli 2021 Vorstandsmitglied ist, ist das zweiköpfige Führungsteam der APK Versicherung nun ausschließlich weiblich besetzt. Dies ist ein Novum am österreichischen Versicherungsmarkt.

„Als gemeinsames Ziel haben wir uns nachhaltiges Wachstum, Ausbau der unternehmenseigenen Marktposition sowie das Vorantreiben der Digitalisierung, insbesondere als Serviceleistung für unsere Partner und Versicherungsnehmer, gesetzt“, so Mag. Gabriela Capellmann und Mag. Katharina Braunsteiner-Leeb. Darüber hinaus möchten die beiden Damen die neue weibliche Dynamik nutzen und durch mehr Flexibilität, besonders für Frauen, die betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten fördern.

Mag. Katharina Braunsteiner-Leeb ist zertifizierte Risikomanagerin gemäß ONR 49003. Ihre Laufbahn startete 2001 im Investment-Team in den Bereichen operative Veranlagung, Cashmanagement sowie Fondscontrolling. Sie war federführend für den Aufbau des Back-Office der Veranlagung verantwortlich. Im Jahr 2007 übernahm sie die Leitung des Risikomanagements für den Investmentbereich und weitete dieses sukzessive zum Enterprise Risk Management der APK Gruppe aus.

„Wir freuen uns, dass wir neben Gabriela Capellmann mit Katharina Braunsteiner-Leeb eine ausgewiesene Expertin der APK Gruppe für diese Position gewinnen konnten“, so Mag. Christian Böhm, Aufsichtsratsvorsitzender der APK Versicherung.

Über die APK Versicherung

Die APK Versicherung ist Mitglied der APK-Gruppe, welche ausschließlich betriebliche und private Altersvorsorge über Pensionskasse, Vorsorgekasse und Versicherung vertreibt. Während die APK Pensionskasse und die APK Vorsorgekasse kollektive Lösungen anbieten, ist es der APK Versicherung möglich, individuelle und den Bedürfnissen des Versicherungsnehmers entsprechende Vorsorgelösungen zu offerieren.

Die APK Versicherung vertreibt ausschließlich fondsgebundene Rentenversicherungen. Der Pensions-Fondssparplan“ zeichnet sich durch höchstmögliche Flexibilität in Bezug auf Prämien, Veranlagung, Laufzeit und Leistungen aus. Dadurch wird jedem einzelnen Versicherungsnehmer ermöglicht, entsprechend seiner Lebenssituation finanzielle Dispositionen für das Alter zu treffen und entsprechend Vorsorge aufzubauen.

Rückfragen & Kontakt:

Frau Jennifer Prem, MA

Pressesprecherin

+43 50 275 1600

jennifer.prem @ apk.at

www.apk.at