Die 50. Jubiläumsausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 15. Oktober in ORF 1

Kai Pflaume begrüßt Hans Sigl, Andrea Berg, Diane Kruger, Jan Josef Liefers und viele mehr

Wien (OTS) - Was für ein Jubiläum! Zum 50. Mal präsentiert Moderator Kai Pflaume die ORF/ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. In der Jubiläumsausgabe fordern wieder viele kleine Talente ihre großen Duellpartner zu unglaublichen Wettkämpfen heraus. Mit dabei sind unter anderem Hollywood-Star Diane Kruger, Schlagerstar Andrea Berg, „Let’s Dance“- und „Ninja Warrior“-Sieger René Casselly, Schauspielerin Annette Frier und Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen. Auch „Tatort“-Ermittler Jan Josef Liefers tritt wieder in seiner eigenen Kategorie „Klein gegen Liefers“ an. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung trifft „Bergdoktor“ Hans Sigl im „Filmlacher-Duell“ auf Nils (13), Helene (11) aus Wien fordert Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz im „Stufenbarren-Duell“ heraus und der österreichische Fitness-Influencer Sascha Huber versucht, im „Kniehang-Klappmesser-Duell“ gegen Nikita (14) zu bestehen. Außerdem erwarten das Publikum zwei Überraschungsgäste im „Satellitenbilder-Duell“.

Die Wettkämpfe von „Klein gegen Groß“ am 15. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick:

Das „Hollywood-Duell“: Jana (11) gegen Diane Kruger

Es weht ein Hauch von großem Kino durch das Studio, wenn sich die deutsch-amerikanische Schauspielerin Diane Kruger der zwölfjährigen Jana zum Duell stellt. Beide müssen anhand kurzer Hinweise berühmte Schauspielkolleginnen von Diana Kruger richtig identifizieren. Kann die kleine Herausforderin die Leinwandprominenz wirklich schneller erkennen als der Hollywood-Star?

Das „Filmlacher-Duell“: Nils (13) gegen Hans Sigl

Im Duell zwischen dem 13-jährigen Nils und „Bergdoktor“ Hans Sigl geht es darum, Lacher aus bekannten Filmen zu erkennen. Beide bekommen jeweils einen markanten Lacher vorgespielt, um allein durch gutes Zuhören den Film und den lachenden Charakter richtig zu benennen.

Das „Musikvideo-Duell“: Lucie Julie (11) gegen Andrea Berg

Dass Andrea Berg ein exzellentes Gehör hat und sich mit Musik bestens auskennt, steht außer Frage. Aber wie sieht es mit ihrem Wissen um die dazugehörigen Musikvideos aus? Die elfjährige Lucie Julie ist selbst begeisterte Musikerin und behauptet, mehr Videos – ohne Ton und nur Anhand eines kleinen Bildausschnittes – zu erkennen als der Schlagersuperstar.

Das „Stufenbarren-Duell“: Helene (11) gegen Pauline Schäfer-Betz

Wer kann eine Stufenbarren-Treppe, die aus einer Reihe mehrerer hintereinander folgender, aufsteigender Stufenbarrenholme besteht, schneller bezwingen? Die elfjährige österreichische Turnerin Helene tritt gegen Turnweltmeisterin Pauline Schäfer-Betz an, die gerade erst mit dem deutschen Team bei der Europameisterschaft 2022 die Bronzemedaille im Mehrkampf gewonnen hat.

Das „Satellitenbilder-Duell“: Josias (11) gegen zwei Gegenspieler

Der elfjährige Josias hat einen scharfen Blick auf unsere Erde. Er kennt sich bestens mit Satellitenbildern aus und behauptet, dass er auf diesen Fotos aus dem All die Umrisse diverser Hauptstädte der Welt besser erkennen kann als seine außergewöhnlichen Gegenspieler, die bis zur Sendung geheim bleiben.

Das „Kniehang-Klappmesser-Duell“: Nikita (14) gegen Sascha Huber

Der 14-jährige Nikita und der österreichische Fitness-Star Sascha Huber hängen kopfüber an einer Stange. Sie haben 60 Sekunden Zeit, um so viel Wasser wie möglich via Sit-up aus einem Behälter am Boden in einen Behälter über Kopf zu transportieren. Dabei haben sie in jeder Hand einen Becher. Wer nach Ablauf der Zeit mehr Wasser im oberen Behälter hat, gewinnt das Duell.

Das „Bagger-Fußball-Duell“: Marius (10) gegen Jan Josef Liefers

Beim Duell „Klein gegen Liefers“ ist diesmal nicht Finger-, sondern Fußspitzengefühl gefragt. Der zehnjährige Marius tritt gegen den Schauspieler Jan Josef Liefers an. Wer kann mit einem riesigen Schaufelbagger, der an dem ein Turnschuh befestigt ist, und einem herkömmlichen Fußball mehr Tore erzielen?

Das „Handstand-Treppe-Duell“: Lana (13) gegen Fabian Hambüchen

Fabian Hambüchen ist bereits 2011 bei der Premiere von „Klein gegen Groß“ zu einem Duell angetreten und nahm danach noch fünf weitere Herausforderungen an. Auch in der 50. Ausgabe wird er sich wieder richtig ins Zeug legen, wenn die 13-jährige Lana ihn herausfordert. Sie glaubt, schneller mit einem Ball zwischen den Füßen im Handstand eine Stiege hinaufgehen zu können als ihr großer Gegner.

Das „Lustige-Taschenbücher-Duell“: Tobias (9) gegen Annette Frier

Dagobert Duck hat einen schwarzen Hut, einen weißen Entenkörper, einen roten Mantel, Schnabel und Füße sind gelb, Spazierstock und Gamaschen blau. Anhand der Kombination aus je fünf unterschiedlichen Farben will der neunjährige Tobias alle Comic-Stars aus Entenhausen erkennen. Kennt seine Gegnerin, die Schauspielerin Annette Frier, die „Lustigen Taschenbücher“ auch so gut?

Das „Liegestütz-auf-Flaschen-Duell“: Noah (9) gegen René Casselly

Wer kann mehr Liegestütze auf drei Flaschen machen – der neunjährige Noah oder Profi-Artist René Casselly? Sie müssen in 60 Sekunden möglichst viele Liegestütze auf drei Flaschen balancierend absolvieren. Für jeden korrekt ausgeführten Liegestütz gibt es einen Punkt. Wer in der vorgegebenen Zeit mehr Punkte schafft, gewinnt das Duell.

