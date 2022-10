Media-Analyse: Die OÖNachrichten sind die Nummer 1* in Oberösterreich

Linz (OTS) - Nahe bei den Menschen zu sein, die große Welt im Kleinen zu erschließen und dennoch nicht zu vernachlässigen, was sich auf der Weltbühne der Politik, Wirtschaft und Kultur zuträgt – das macht den Erfolg der OÖNachrichten aus, denen die Media-Analyse 2021/2022 neuerlich ein erfreuliches Zeugnis ausstellt. Nahezu jede dritte Oberösterreicherin/jeder dritte Oberösterreicher greift täglich zu den OÖNachrichten, das entspricht einer Anzahl von 343.000* Leserinnen und Lesern und einer Reichweite von 27,1 %*. Besonders unter den Akademikerinnen und Akademikern sowie Leserinnen und Lesern mit hohem Haushaltseinkommen sind die OÖNachrichten die erste Wahl unter den Tageszeitungen. Am Wochenende greifen 399.000** Personen in Oberösterreich zu den OÖNachrichten (Reichweite: 31,5 %**).

„Unsere Leserinnen und Leser haben die OÖNachrichten zu dem gemacht, was sie heute sind: die Lieblingszeitung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Aber auch national dürfen wir uns über große Beliebtheit freuen: Österreichweit lesen uns 395.000*** (Reichweite: 5,2 %***) Personen täglich, sowie 447.000**** Personen am Wochenende (Reichweite: 5,9 %****). Daran lässt sich erkennen, wie sehr uns unsere Leserinnen und Leser vertrauen – im Bundesland, aber auch über die Grenzen hinaus“, freut sich Geschäftsführer Gino Cuturi.

Dass die OÖNachrichten somit ihre Position als wichtigste Informationsquelle der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher festigen konnten, bestätigt auch den Weg, den Chefredakteurin Susanne Dickstein mit ihrer Redaktion eingeschlagen hat. „In einer Zeit, in der scheinbar Selbstverständliches in Frage gestellt ist und viele Menschen aufgrund der aktuellen Unwägbarkeiten verunsichert sind, vertrauen sie Bewährtem, und diesem hohen Anspruch versuchen wir täglich gerecht zu werden – mit verantwortungsvollem und seriös recherchiertem Journalismus“, sagt Dickstein.

*Media-Analyse 2021/2022, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.378 Interviews, Juli 2021 - Juni 2022, Schwankungsbreite +/-0,9

**Media-Analyse 2021/2022, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.378 Interviews, Juli 2021 - Juni 2022, Schwankungsbreite +/-0,9

***Media-Analyse 2021/2022, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.062 Interviews, Juli 2021 - Juni 2022, Schwankungsbreite +/-0,7

****Media-Analyse 2021/2022, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.062 Interviews, Juli 2021 - Juni 2022, Schwankungsbreite +/-0,7

