Roboterchirurgie: Live-Übertragung von kommentierten OP-Eingriffen

Top-Chirurgen zeigen in Live-Operationen modernste Techniken der Roboterchirurgie

Wien (OTS) - Im Vorfeld des Kongresses der Österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie (ÖGR) am 14. Oktober werden modernste minimal invasive Operationsmethoden direkt aus zwei Operationssälen des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien in die Vortragsräume des Spitals übertragen.

Studierende aber auch erfahrene Chirurgen aus Österreich haben so die Möglichkeit, Eingriffe mit dem Operationsroboter "Da Vinci" live und aus nächster Nähe mitzuverfolgen.

Möglich machen es die technisch top ausgestatteten OP-Säle. Mittels modernster Übertragungstechnik hat das Fachpublikum einen unverstellten live Blick auf das OP-Feld und kann jeden Schritt des Operateurs mitverfolgen. Damit der Operateur sich voll auf den Eingriff konzentrieren kann, besteht das Team zusätzlich aus erfahrenen Ärzten, welche das Vorgehen für die Live-Zuseher kommentieren und erläutern, sowie einem weiteren Team, die über eine Live-Schaltung Fragen entgegennehmen, beantworten oder an die Kommentatoren weitergeben.

Das Programm wird durch Fachvorträge abgerundet. Überdies bietet das Format die Chance zu Diskussion und Austausch auf internationalem Niveau. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben bei dieser Live-Übertragung ein großes Spektrum an chirurgischen Eingriffen mit dem Operationsroboter Da Vinci. Diese werden live und in 3D- Qualität aus den Operationssälen in den Kongressraum des Krankenhauses übertragen“, berichtet Initiator und ÖGR-Präsident Priv.-Doz. Dr. Bernhard Dauser, Oberarzt der Chirurgie im Brüderkrankenhaus Wien und ergänzt: „Die Live-Schaltung nach außen ist dank unserer digital vernetzten OP-Sälen möglich und hat – auch dank der Unterstützung durch unser OP-Team und den Technikern – einwandfrei funktioniert“.

Vor mehr als elf Jahren wurde der erste Operationsroboter Da Vinci am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien implementiert. Seit 2021 stehen dem Krankenhaus zwei Da Vinci OP-Roboter der neuesten Generation zur Verfügung. Wurden in den Anfangsjahren vorwiegend Patienten an der Prostata mit dem Operationsroboter operiert, haben die Vorteile der Operationstechnik auch andere Disziplinen überzeugt. Aktuell werden am Krankenhaus Wien neben der Urologie auch Erkrankungen des Dick- und Mastdarmes, gynäkologische Erkrankungen und Operationen im Rachenraum durchgeführt.

„Die Barmherzigen Brüder sind seit jeher Vorreiter bei Innovationen in Medizin und Pflege. Mit unseren zwei neuen Operationssystemen steht unseren Patientinnen und Patienten hochmoderne Medizintechnologie zur Verfügung. Zusätzlich bietet das neue System auch eine enorme Arbeitserleichterung für unser Ärzteteam und Pflegekräfte. Und trotzdem bleibt der Mensch der wichtigste Faktor: Denn auch wenn mit Hilfe von Robotern operiert wird, ist der intensive Patientenkontakt und eine zwischenmenschliche Betreuung unersetzlich für eine optimale Genesung“, sagt der Gesamtleiter des Krankenhauses Dir. Ivan Jukić, MAS.



