„Gute Nacht Österreich“ zur Bundespräsidentenwahl, zur Generation Z und zum China-Taiwan-Konflikt

Am 14. Oktober um 23.15 Uhr in ORF 1 ist Benedikt Mitmannsgruber zu Gast

Wien (OTS) - In „Gute Nacht Österreich“ analysiert Peter Klien am Freitag, dem 14. Oktober 2022, um 23.15 Uhr in ORF 1 wieder satirisch das politische Geschehen dieser Woche. Er widmet sich dem Ergebnis der Bundespräsidentschaftswahl, beleuchtet – gemeinsam mit Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber – die Einstellungen der Generation Z und erklärt den seit vielen Jahren schwelenden Konflikt zwischen China und Taiwan.

Die Wahl zum Bundespräsidenten ist geschlagen und Alexander Van der Bellen steht als Sieger fest. Peter Klien war natürlich vor Ort im Wahlzentrum und hat alle Kandidaten vor sein Mikrofon gebeten. Das Ergebnis zeigt „Gute Nacht Österreich“. Zu Gast in der Sendung ist auch der Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber. Er bietet Einblicke in das Denken der Generation Z: Wie steht sie zur Wahl, wie zum Pensionssystem und wie sieht sie generell die Zukunft? Außerdem: Ein lokaler Krisenherd könnte sich zu einem weltweiten Konflikt ausweiten. Taiwan befindet sich seit Jahrzehnten im Würgegriff Chinas – doch in jüngster Zeit spitzt sich die Lage immer mehr zu. Peter Klien beleuchtet die Geschichte dieses Konflikts, in dem auch die USA eine maßgebliche Rolle spielen.

