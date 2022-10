Lukas Resetarits wird 75: „Rückspiegel“ und „Was gibt es Neues?“ am 14. Oktober in ORF 1

Außerdem: Eine neue Ausgabe „Fakt oder Fake“ mit Oliver Baier, Katharina Straßer und Marianne Mendt

Wien (OTS) - Am Freitagabend wird in ORF 1 wieder gerätselt, gestaunt und gelacht! In einer neuen Folge „Fakt oder Fake“ am Freitag, dem 14. Oktober 2022, um 20.15 Uhr grübeln Oliver Baier, Katharina Straßer und Marianne Mendt über Tatsachen und Täuschungen. Um 21.15 Uhr ist anlässlich Lukas Resetarits’ 75. Geburtstags dessen Blick in den „Rückspiegel“ mit Highlights aus seinen Programmen zu sehen. Sein Geburtstag ist auch das Thema von „Was gibt es Neues?“ um 22.30 Uhr. Lukas Resetarits sitzt gemeinsam mit Eva Maria Marold, Gery Seidl, Leo Lukas und Viktor Gernot im Rateteam.

„Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Clemens Maria Schreiner hat diesmal die Rollen umgedreht: Er fragt „Was gibt es Neues?“-Moderator Oliver Baier, ob seine abstrusen Geschichten und Videos „Fakt oder Fake“ sind. Weiters sind Schauspielerin Katharina Straßer und die Musik- und Schauspiel-Legende Marianne Mendt im Rateteam. Sie stellen sich u. a. den Fragen: Stimmt es, dass ein Hundejahr sieben Menschenjahren entspricht? Und können einzelne Wassertropfen in der Luft einfach so stehenbleiben? Rätsel über Rätsel – aber es gibt auf alle auch Antworten!

„Lukas Resetarits: Rückspiegel“ um 21.15 Uhr

Lukas Resetarits wirft einen Blick in den „Rückspiegel“ und präsentiert auf der Bühne sein Schaffen der letzten Jahrzehnte. Er hat nämlich bei der Durchsicht der DVD-Gesamtausgabe seiner Programme einiges für sich wiederentdeckt. Und so kommentiert er Nummern, die immer noch Gültigkeit haben, und verbindet aktuelle Moderationen mit den Videoaufnahmen von einst.

„Was gibt es Neues?“ mit Resetarits, Marold, Seidl, Lukas und Gernot um 22.30 Uhr

Lukas Resetarits wird von Oliver Baier in dessen „Was gibt es Neues?“-Rateteam begrüßt. Sein 75. Geburtstag ist auch das Thema der Sendung, die er gemeinsam mit Eva Maria Marold, Gery Seidl, Leo Lukas und Viktor Gernot bestreiten wird. Die Promifrage stellt Dirk Stermann, der gerade seine erste Solokabarettpremiere hinter sich gebracht hat.

Das Kabarettprogramm „70er – leben lassen“ über den optimistischen Geist der Siebzigerjahre und viele weitere Filme und Serien mit Lukas Resetarits findet man in einer Kollektion auf Flimmit.

