markta lädt zum Finale des „Bauernmarkts unter Palmen"

Von 20. - 23.10. geht es im Burggarten um faire Landwirtschaft. Regionale Markstände treffen auf "Bauer und Bobo" und das Podium "Female emBAUERment".

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesgärten hat der digitale Bauernmarkt markta eine besondere Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: Der Bauernmarkt unter Palmen bringt einmal im Monat von Donnerstag bis Sonntag regionale Köstlichkeiten ins historische Ambiente des Palmenhauses im Wiener Burggarten. Flankiert werden die verschiedenen Stände der regionalen Bäuer:innen und Kleinproduzent:innen von Diskussions- und Wissensformaten, die neue Konzepte der Landwirtschaft präsentieren.

Lesung aus „Bauer und Bobo“

Von 20. Bis 23. Oktober geht der Bauernmarkt unter Palmen heuer in die letzte Runde und wartet mit einem besonderen Schmankerl auf: Am Freitag, den 21. Oktober um 15:00 Uhr lesen Florian Klenk (Chefredakteur Falter) und Christian Bachler (Bergerhof Krakauebene) aus ihrem Erfolgsbuch Bauer und Bobo. Sie erzählen nicht nur von einer Freundschaft entgegen allen Erwartungen, sondern auch von der notwendigen Abkehr von der Ausbeutung von Mensch und Tier, wie sie in der industriellen Landwirtschaft stattfindet.

Female emBAUERment – Frauen in der Landwirtschaft stärken

Danach greift Theresa Imre, Gründerin und Geschäftsführerin von markta, ein besonders heißes Eisen an: Ab 17:00 Uhr geht es in der Podiumsdikussion „Female emBAUERment“ um Frauen in der Landwirtschaft: In der Praxis stellen sie oft das Rückgrat der Betriebe dar, sind aber nur selten finanziell abgesichert. Theresa Imre, Katrin Völk (Dienststellenleiterin HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten) und Elisabeth Senn (Biobäuerin und Permakulturspezialistin) diskutieren Missstände und geben Einblicke in die landwirtschaftliche Praxis. Ziel ist es, Visionen für eine gleichberechtigte (Land-)Wirtschaft zu entwickeln, in der Frauen die gleichen Sicherheiten und Chancen wie Männer bekommen. Im anschließenden Networking sind Frauen aus Wirtschaft und Landwirtschaft eingeladen, sich zusammenzuschließen und voneinander und ihren unterschiedlichen Erfahrungen zu profitieren. Auch Männer sind dort herzlich willkommen, an einer besseren Zukunft mitzudenken.

Garnelen und Pizza, Sturm und Maroni

Wie gut gerechte und regionale Landwirtschaft tut, können die Besucher:innen am Bauernmarkt unter Palmen mit allen Sinnen erfahren: Bei rund 20 Produzent:innen können sie sich durch Garnelen aus dem Burgenland, vor Ort gebackenes Brot und Pizza sowie alte Obst- und Gemüsesorten kosten und sie mit nach Hause nehmen. Bei Sturm und gebratenen steirischen Maroni lässt es sich im herbstlich eingefärbten Burggarten wunderbar verweilen.

Bauernmarkt unter Palmen - Donnerstag

Datum: 20.10.2022, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palmenhaus Burggarten

Burggarten 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.markta.at/l/palmenhaus

Bauernmarkt unter Palmen - Freitag

15:00 Uhr Lesung von Florian Klenk und Christian Bachler aus „Bauer und Bobo“

17:00 Uhr Podiumsdiskussion „Female emBAUERment“

17:45 Uhr Feministisches und solidarisches Networking (auch für Männer)

Anmeldung zum Podium unter palmenhaus @ markta.at

Datum: 21.10.2022, 12:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palmenhaus Burggarten

Burggarten 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.markta.at/l/palmenhaus

Bauernmarkt unter Palmen - Samstag

Datum: 22.10.2022, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palmenhaus Burggarten

Burggarten 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.markta.at/l/palmenhaus

Bauernmarkt unter Palmen - Sonntag

Datum: 23.10.2022, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palmenhaus Burggarten

Burggarten 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.markta.at/l/palmenhaus

Rückfragen & Kontakt:

Julian Sparrer, Kommunikationsmanager markta

julian.sparrer @ markta.at