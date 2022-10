Neue Geschäftsführung Stadtkino Filmverleih und Kino

Wiktoria Pelzer wird Geschäftsführerin von Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft

Wien (OTS) - Wiktoria Pelzer, die bereits bisher für die Programmierung des Stadtkino im Künstlerhaus verantwortlich zeichnete, übernimmt mit 1. Jänner 2023 die Geschäftsführung der Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H. von Norman Shetler, der weiterhin das Wiener Gartenbaukino geschäftsführend leiten wird.



»Arthouse-Kinos wie das Stadtkino und das Gartenbaukino leisten einen wichtigen Beitrag zum kulturellen und sozialen Leben in unserer Stadt. Sie sind durch ihre vielfältigen, weit über das laufende Filmprogramm hinausgehenden Veranstaltungen kulturelle Nahversorger und ein wichtiger Ausdruck urbaner Identität«, zeigt sich Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler überzeugt. »Ich freue mich sehr, dass Wiktoria Pelzer, die durch ihr Engagement und ihre Kompetenz bereits seit vielen Jahren in der österreichischen wie auch internationalen Filmbranche bestens vernetzt ist, nun die Geschäftsführung des Stadtkinos und des Stadtkino Filmverleihs übernimmt.«



Und Norman Shetler ergänzt: »Wiktoria Pelzer hat in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich den Betrieb mitgestaltet und zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Stadtkinos beigetragen. Mit ihren weitreichenden Qualifikationen und ihrer Erfahrung in den Bereichen Filmverleih und Kinobetrieb ist sie die ideale Wahl, um das Stadtkino inhaltlich und strukturell weiterzuentwickeln.«



»Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, mit der ich die österreichische Film- und Kinolandschaft mitgestalten darf. Auf die erfolgreiche Arbeit von Norman Shetler aufzubauen erlaubt mir, unseren Partner*innen und Mitarbeiter*innen Kontinuität zu bieten. Gleichzeitig freue ich mich darauf, innovative Ideen und Ansätze zu entwickeln und umzusetzen, um den aktuellen Herausforderungen der Filmverleih- und Kinobranche zu begegnen,« so Pelzer. »Wesentlich dabei ist für mich, Kollaboration als gelebte Praxis zu verstehen und unser starkes Netz an engagierten Partner*innen und Unterstützer*innen zu erweitern.«



Als Programmleiterin des Stadtkinos im Künstlerhaus hat Pelzer bereits Akzente in Richtung eines politischen, verantwortungsvollen, aber auch jungen, wilden und lustvollen Kinos gesetzt. Dabei ist cineastische Auseinandersetzung ebenso zentral wie die thematische Vermittlungsarbeit und das Mitdenken des Kinos als ein Ort, der sich mitten in der Gesellschaft befindet.



Unterstützt wird Wiktoria Pelzer von Benjamin Gruber in den Bereichen operatives Management, wirtschaftliche Steuerung, Organisationsentwicklung und Personalmanagement. Seit 2019 ist er Finanzreferent des Stadtkino Filmverleih und Kino.



Das Stadtkino ist eines der ältesten Programmkinos in Wien und seit 2013 im Künstlerhaus ansässig. Seit den 1990er-Jahren ist das Stadtkino auch als Filmverleih tätig und hierbei auf Arthouse-Filme spezialisiert. Die Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H. wurden 2001 als Tochter von der Viennale übernommen, die auch Alleingesellschafterin des Gartenbaukinos (ENTUZIASM KinobetriebsGmbH) ist.



WIKTORIA PELZER, geboren in Warschau, aufgewachsen in Süddeutschland, Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Erlangen und Wien. Vor und neben dem Studium bereits für verschiedene (Kurzfilm-)Festivals wie Stuttgarter Filmwinter, Kurzfilmtage Oberhausen und das Vienna Shorts Festival tätig. Von 2010 bis 2017 Programmkoordinatorin und Kuratorin beim Crossing Europe Filmfestival Linz und ab 2012 Assistenz der Geschäftsführung im Gartenbaukino sowie seit 2017 Programmleitung des Stadtkinos im Künstlerhaus und inhaltliche wie strategische Mitverantwortung für den Stadtkino Filmverleih. Gemeinsam mit Martin Kitzberger entwickelt sie aktuell eine landesweite Arthousekino-Abokarte.

Rückfragen & Kontakt:

Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H.

Siebensterngasse 2/12

1070 Wien

Tel: +43 1 361 81 81

office @ stadtkinowien.at

www.stadtkinowien.at