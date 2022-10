FPÖ – Vilimsky: „Westbalkanroute außer Kontrolle“

Druck auf Serbien in der Visapolitik dringend notwendig

Wien (OTS) - „Die Lage auf der Westbalkanroute ist außer Kontrolle – mit gravierenden Folgen für Österreich“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. „Die illegalen Grenzübertritte auf der Route haben sich nach den Daten von Frontex von Jänner bis August im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. In Österreich spürt man das durch den massiven Anstieg von Asylanträgen“, so Vilimsky.

„Ein Teil des Problems ist die Visapolitik Serbiens. Serbien hat Ländern, wie Indien oder Tunesien Visumfreiheit eingeräumt. Migranten aus diesen Ländern nutzen das, um nach Belgrad zu fliegen und von dort über die Balkanroute in die EU zu gelangen. Da braucht es jetzt unbedingt Druck, damit Belgrad das einstellt“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete. Auch EU-Innenkommissar Schinas hat nun gefordert, dass Belgrad seine Visapolitik an der der EU ausrichten soll.

Vilimsky wies auf die extrem angestiegene Asylbelastung Österreichs hin. „Wir hatten bis August rund 56.000 Asylanträge, was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rechnet man das auf das ganze Jahr hoch, dann liegen wir auf den Werten des Migrationskrisenjahrs 2015“, so Vilimsky. „Bezieht man die Anzahl der Asylanträge auf die Bevölkerung, dann ist Österreich heuer nach Zypern das am stärksten belastete Land der gesamten EU. Hier wurden im ersten Halbjahr viermal so viele Asylanträge gestellt wie im EU-Schnitt oder dreimal so viele wie in Deutschland“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete.

Auf der Westbalkanroute wurden laut Frontex heuer von Jänner bis August rund 87.000 illegale Grenzübertritte registriert. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur knapp 30.000. Personen aus Ländern, denen Serbien Visumfreiheit gewährt, liegen auf Platz drei (Tunesien) und Platz fünf (Indien).

