Greentube launcht heute die Ski Challenge als E-Sports Game mit neuen Features

Wien (OTS) - Greentube, die NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division, hat nun offiziell eine neue und verbesserte Version des Ski Challenge Spiels als mobiles E-Sports-Erlebnis gelauncht.



Die neue Version der legendären und international beliebten Ski Challenge wurde in Zusammenarbeit mit Swiss-Ski, dem Österreichischen Skiverband und dem Deutschen Skiverband entwickelt und bietet den Spielern exklusive Strecken aus der Welt des Skisports, die ab sofort kostenlos auf iOS und Android heruntergeladen werden können.

Im Vorfeld des alpinen Ski Weltcup-Rennens auf der Gran Becca-Strecke, welches am 29. Oktober stattfindet, können Spieler nun erstmals auf einer brandneuen Strecke in Zermatt gegeneinander antreten. Das Greentube-Team wird rund um das Ski-Event vom 28. bis 30. Oktober in Zermatt vor Ort sein und die Ski-Fans einladen, sich der Herausforderung zu stellen und live mitzuspielen.

Bei der Ski Challenge treten Spieler in organisierten Online- und Offline-Turnieren mit Echtgeldpreisen gegeneinander an, um in der Rangliste aufzusteigen. Das Spiel bietet authentische Action auf realitätsgetreu nachempfundenen Pisten und verfügt über eine Vielzahl individuell wählbarer Features, wie etwa Top-Ausrüstung, unterschiedliche Strecken und Rennanzüge, inklusive einiger Fun Features.

Die Rückkehr des Ski Challenge-Franchise wird die internationale Fangemeinde begeistern. Greentube ist das ganze Jahr über aktiv und wird nach dem heutigen Start weiterhin neue Features und Strecken entwickeln. Das originale Ski Challenge-Spiel kam im Jahr 1998 auf den Markt und war der allererste Spieltitel von Greentube.

Michael Bauer, CFO/CGO von Greentube, betont: "Wir sehen das Leben nicht als Reise, sondern als Rennen, und der Start der Ski Challenge vor dem Weltcup-Rennen in Zermatt sorgt nun für einen extra Adrenalinschub. Wir freuen uns besonders, dass wir die Strecke nun exklusiv für unsere treue Community sowie für alle neuen wettkampfbegeisterten Spieler anbieten können. Im vergangenen Jahr hat das gesamte Team leidenschaftlich auf unser großes Ziel hingearbeitet, das Spiel zu Beginn der neuen Skisaison auf den Markt zu bringen. Jeder Einzelne hat sich ins Zeug gelegt und ich bin stolz auf diese Leistung und dankbar, dass ich mit einem so tollen Team zusammenarbeiten darf. Jeder bei Greentube hat sich auf diesen Tag der Markteinführung gefreut und auch ich kann es kaum erwarten, die Neuheiten der Öffentlichkeit in Zermatt zu präsentieren. Obwohl bereits die Veröffentlichung des Spiels ein großer Erfolg ist, stehen wir erst am Anfang einer langen Entwicklungsphase der Ski Challenge. Aktuell befinden sich noch viele aufregende Updates in der Entwicklung für das Franchise, und die Spieler werden schon im November und Dezember dieses Jahres einige wirklich tolle zusätzliche Neuerungen sehen."

