Genetiker Markus Hengstschläger zu Gast bei den Barmherzigen Brüdern

Der renommierte Wissenschaftler Markus Hengstschläger begeisterte die Besucher mit Ausführungen zu den Fragestellungen der Zukunft, Bildung und Klimawandel.

Wien (OTS) - Der Konvent der Barmherzigen Brüder Wien lud gestern zu einem hochkarätigen Vortragsabend. Der renommierte Wissenschaftler Markus Hengstschläger begeisterte im vollen Saal des Raiffeisen Forums Wien mit Ausführungen zu den Fragestellungen der Zukunft, Bildung und Klimawandel. Thema des Abends ist „die kollektive Lösungsbegabung als nachhaltiges Erfolgskonzept“.

Hengstschläger spricht in seinem Vortrag von zwei "Zukünften", einer vorhersehbaren und einer unvorhersehbaren. Wie man mit Strategien in einer unvorhersehbaren Zukunft bestehen kann und wie vorhersehbare Zukunftsfragen die Lösung in entsprechend gerichteter Bildung sein kann, erklärte der vielfach ausgezeichnete Humangenetiker und Bestsellerautor („Die Durchschnittsfalle“).

Talente für die Zukunft

In Österreich bewertet die Gesellschaft Sportprofis oft höher als die Pflegekraft und das ist eigentlich diskriminierend. Jeder Mensch kann Elite sein, jeder in anderen Bereichen und jeder kann etwas Besonderes. Hengstschläger ist der Meinung, dass wir Talente entdecken müssen. Wie aber sollen die Talente der nächsten Generation erblühen, wenn die Generationen darüber ihnen Angst vor der Zukunft machen? Um Antworten entwickeln zu können, braucht es in der Gegenwart Mut. Mut, neue Wege einzuschlagen.

Zukunftsthema Ethik

Im Anschluss an seine Keynote diskutiert Markus Hengstschläger gemeinsam mit Priv.-Doz. Dr. Jürgen Wallner, Leiter der Ethikberatung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien, über die zukünftigen Fragestellungen im Bereich der Ethik. Dabei bekamen die Besucher Ausführungen zu rechtsethischen Fragen der Medizin und einen Praxiseinblick aus seiner Erfahrung in der Ethikberatung zu hören.

