Kein Blackout beim „Blackout“ und geringere Ausgaben für Stromversorgung

Intelligent vernetzte SmartHomes funktionieren auch bei Stromausfall und sparen ganzjährig Energie

Wien (OTS) -

Hälfte der ÖsterreicherInnen schätzen nach Umfrage* ihren Haushalt auf Krisen schlecht oder eher schlecht vorbereitet ein

Strompreiskrise fordert neue Lösungen für Energie-effizientes Wohnen

Mit Photovoltaik (PV)-Anlage, Speicher und dem KNX BUS-System sind Einsparungen bis zu 70% möglich

Nicht nur im Krisenfall: Intelligent vernetztes SmartHome kombiniert Stromerzeugung & intelligenten Stromverbrauch

Vorteil des KNX-Systems: 500 Hersteller setzten auf dieses weltweit standardisierte und somit zukunftssichere System

Laut einer Umfrage vom österreichischen Bundesministerium für Landesverteidigung (*BMLV, 2021a, Blackout und dann?) schätzt die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher die Vorbereitung des eigenen Haushaltes auf Krisen als sehr schlecht oder eher schlecht ein. „Nicht nur mögliche Blackouts, auch die enormen Kostensteigerungen bei der Energie fordern Lösungen und neue Möglichkeiten. Ein intelligent vernetztes Haus hilft zum einen, bei einem Blackout schnell wieder zu einer Alltagsroutine in den eigenen vier Wänden übergehen zu können. Auf der anderen Seite kann durch intelligenten Energieverbrauch langfristig Geld gespart werden“ , weist Geschäftsführer von Siblik, Ing. Norbert Ahammer auf die Vorteile eines intelligenten SmartHomes hin.

Im intelligent vernetzten Haus läuft der Strom auch bei einem Blackout weiter

Im Haushalt sind vor allem Licht, Kühlgeräte und die meisten Heizsysteme betroffen. Da kann ein Generator oder ein Gaskocher nur sehr kurzfristig Abhilfe schaffen.

Das BUS-System KNX kann den Energiestand und -verbrauch in Echtzeit prüfen und greift im Krisenfall hilfreich ein. „De facto ist ohne SmartHome, trotz hauseigener PV-Anlage und Stromspeicher keine (dauerhafte) Aufrechterhaltung der Stromversorgung im Blackout-Fall möglich. Dies funktioniert auch nicht im kleinen Bereich, weil es nur automatisiert, möglich ist, Stromverbrauch und -erzeugung in Echtzeit zu überwachen und dementsprechend zu reagieren“ , unterstreicht Ahammer die Sicherheit, die ein SmartHome bieten kann.

SmartHome mit Photovoltaik, Stromspeicher und KNX für effiziente Energienutzung und Kosten-Einsparung von bis zu 70%

Ein Haus ohne PV-Anlage, KNX-System oder Stromspeicher muss die Energie zu 100 % vom Energieversorger beziehen, man ist zur Gänze von den laufenden Tarifen abhängig. Zur Energieoptimierung kann bei einem bestehenden Gebäude in einem ersten Schritt eine Photovoltaik-Anlage installiert werden, die ganzjährig Strom erzeugen kann. Beim Neubau sollte von Anfang an Photovoltaik, ein Stromspeicher sowie die intelligente Gebäudetechnik KNX eingeplant werden. So kann der eigene Strom optimal im gesamten Haus eingesetzt und das Maximum aus der eigenen Stromproduktion im Haus verbraucht werden. Ein Stromspeicher bietet die Freiheit, den eigenen Strom je nach Bedarf und Wunsch zu nutzen. Ist der Speicher voll, wird die nicht benötigte Energie ins öffentliche Netz geleitet.

KNX-System in Kombination mit Photovoltaik

Die Möglichkeit der intelligenten Vernetzung der gesamten Haustechnik bietet das BUS-System KNX. Dieses BUS-System macht es möglich, die gesamte Elektrotechnik zu bedienen sowie Klima, Lüftung, Heizung und Haushaltsgeräte in die Hausautomatisierung einzubinden. Der Vorteil dieses BUS-Systems: Es vereint weltweit fast 500 Hersteller, die mehr als 8.000 KNX-zertifizierte Produkte in ihren Portfolios anbieten.

Eine spätere Anpassung oder Erweiterung ist leicht möglich, sei es eine Beschattung, Bewässerung oder ein Assistenzsystem im Alter, das den Hausbewohnern ein sicheres und bequemes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Sobald eine Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher in eine intelligente Gebäudetechnik mittels KNX eingebunden ist, kann man von effizientem Energiemanagement sprechen. Denn die sogenannten „Verbraucher“ (Heizung, Lüftung, Warmwasser etc.) arbeiten dann, wenn es notwendig und sinnvoll ist. KNX ist das „Hirn“, Photovoltaik und der Stromspeicher das „Kraftwerk“ Ihres Zuhauses.

Was ein Generator nicht leisten kann

Ein gängiger Generator kann nur einen definierten Verbraucher (z.B. Kühlschrank), nicht jedoch ein ganzes Haus mit Strom versorgen. Es ist außerdem zwingend notwendig, große Mengen an Treibstoff zu bunkern und das ist für mehrere Tage bzw. Wochen de facto unmöglich. Bei der gleichen Menge an Energie ist die Stromversorgung mit einem Generator maximal einen Tag in einem smarten Home mindestens drei Tage gegeben. Der Generator muss zudem manuell bedient werden, während KNX den Stromverbrauch in Krisensituationen automatisch regeln kann.

Kostenschätzung bei Hausbau möglich

Siblik SmartHome bietet dem Konsumenten die Möglichkeit, sich eine Kostenschätzung einzuholen - gewerkübergreifend & unverbindlich. https://smarthome.siblik.com/kostenschaetzung

Was bedeutet SmartHome

In einem „intelligenten Zuhause“ werden die Elektro- und Haustechnik (Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Lüftung, PV-Anlage, Stromspeicher, E-Ladestation) durch das KNX BUS-System miteinander verbunden und können so miteinander kommunizieren. Das ist ressourcenschonend, energieeffizient und kostensparend. Smart Home ist ein Gesamtkonzept – natürlich kommt auch der Komfort nicht zu kurz, – so können alle Bedienstellen im Haus bequem mittels einer modernen Visualisierung oder wie gewohnt mittels klassischer Schaltstellen bedient werden.

Über Siblik:

Siblik ist der namhafteste österreichische Systemanbieter für Elektro- und Gebäudetechnik und Spezialist für das Thema Smart Home. Neben der großen Produktvielfalt der renommiertesten Hersteller (9.000 Artikel im Sortiment, davon 7.000 lagernd), bietet das 1938 gegründete Unternehmen seine Kompetenz und Beratung in den Bereichen Gebäude- und Installationstechnik mit den Schwerpunkten erneuerbare Energie, Lichttechnik und Kommunikation an. Siblik SmartHome ist DER Experte für eine ganzheitliche Planungsberatung, eine optimale Kombination aus Energie-Effizienz und Komfort, stets auf dem letzten Stand der Technik. Seit 2021 bietet Siblik die Möglichkeit, Lösungen und Beratung live in einem Musterhaus zu erleben und sich über SmartHome Komponenten und deren Vorteile zu informieren. Weitere Infos unter: https://smarthome.siblik.com

