Das war unsere conos Trendtour 2022 nach Dublin

Vor genau einem Monat begab sich die conos mit 25 heimischen Touristiker:innen auf Trendexkursion in die Silicon Docks Europas. Welche Eindrücke & Erfahrungen haben sich gefestigt?

Wien (OTS) - Das Silicon Valley ist zu einem Inbegriff der digitalen Welt geworden. Jener Ort, welcher als Keimzelle der großen Tech-Giganten wie Apple, Facebook und Co. an der US-Westküste liegt.

Doch wer kennt die "Silicon Docks Europas"?

Unter den Silicon Docks wird jenes vormalige Brachland zwischen dem Hafen und der Innenstadt von Dublin benannt, an dem sich mittlerweile nahezu alle europäischen Hauptquartiere der globalen Technologieunternehmen befinden. Für Außenstehende aufgrund ihrer opulenten Bauweise zwar gut sichtbar, jedoch für kaum jemanden zugänglich.

Die conos gmbh hat dies zum Anlass genommen, um für 25 heimische Touristiker:innen einen Blick hinter die Kulissen der sonst sehr verschlossenen Konzerne zu werfen und mehr zu digitalen Themen der Zukunft, neuen oder bislang ungenutzten Werbe- und Informationsmöglichkeiten sowie zum Thema New-Work & Employer Branding der beliebtesten und größten Arbeitgeber unserer Zeit zu werfen.

So führte uns die dreitägige Reise zu Google, LinkedIn, Pinterest, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Metaverse) & TripAdvisor sowie einem Vortrag von Smart Tourism Dublin.

Was waren die spannendsten Erkenntnisse:

Daten und Automatisation: Die Grundlage aller besuchten Unternehmen sind naturgemäß enorme Mengen an gesammelten Daten.

Der maßgebliche Unterschied: Die Daten der Tech-Firmen sind effizient verarbeitet und ausgewertet, wohingegen heimische Unternehmen meist auf einem Haufen an unverarbeiteten Rohdaten sitzen. Zudem wurde deutlich, dass Tech-Größen wie Google zwar gerne mit Data-Insights und mittels kostenlosen oder kostenpflichtigen Tools Informationen zu Zielgruppen, -märkte oder Verhaltensweisen zur Verfügung stellen, dies jedoch nur die Spitze des Eisbergs der verfügbaren Daten darstellt und diese dann meist eine vergangenheitsbezogene Eigenschaft aufweisen.

Durch die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen wird es für Unternehmen künftig unumgänglich sein, auf eine automatisierte Datenverarbeitung zurückzugreifen, um Inhalte zum richtigen Zeitpunkt, aktuell und individuell an die richtige Zielgruppe auszuspielen und meist eine vergangenheitsbezogene Eigenschaft aufweisen.

The Art of Content zählt nicht nur für den Gewinn von Gästen sondern auch – und ganz besonders – für den Gewinn von (neuen) Mitarbeiter:innen. „Content is King“ heißt es unisono bei allen besuchten Unternehmen. Selbst gleiche Inhalte gilt es auf unterschiedlichen Plattformen an die jeweilige Zielgruppe angepasst zu präsentieren.

Bei durchschnittlich 4 Stunden Videokonsum pro Tag – Tendenz stark steigend – bedarf es einer Vielzahl an unterschiedlichen Formaten und Ideen. Zudem gilt es „The Reason Why“ zielgruppengenau & individuell zu platzieren.

Laut Facebook zählen folgende Eigenschaften zu den größten Einflussfaktoren für Reiseentscheidungen:

Value for money – kann durch Unternehmen beeinflusst werden Relaxed experience – kann durch automatisierte & richtige Zielgruppenansprache gesteuert werden Weatherforecast – kann nur bedingt (in Form von Angebotsalternativen bei Schlechtwetter) beeinflusst werden

The War of Talents gibt es auch in Dublin. Wobei Unternehmen vor mitarbeiterintensiven Expansionen nicht zurückschrecken. Alleine Google & LinkedIn expandieren in den nächsten Jahren um rd. 5.000 Mitarbeiter:innen. Doch wie schaffen sie es, die jungen Talente für sich zu gewinnen?

Werte, Moral und Unternehmensethik ob man’s glaubt oder nicht. Unternehmen mit einem klar definierten Werte-Set, der Möglichkeit zur Mitsprache sowie dem Ausleben eigener Lebensweisen und -einstellungen machen den Unterschied für Mitarbeiter:innen bei der Auswahl des Arbeitgebers aus. Berücksichtigt man, dass bspw. nur 20% der User (LinkedIn) aktiv nach einem Job suchen, wird die Bedeutung einer offenen und klaren Kommunikation der Unternehmenswerte erkennbar.

Boomerang-Culture & WFAC sind keine Teambuilding-Maßnahmen, sondern maximale Flexibilität für Arbeitnehmer:innen. Viele Unternehmen setzen darauf, dass sich „Young Professionals“ nach einiger Zeit auch bei anderen Unternehmen bewerben und nach gesammelten Erfahrungen zurück nach Hause kommen (Boomerang) und so ihren erweiterten Wissensstand wieder im Unternehmen einbringen – gerne auch mal in einem anderen Land, jedoch für denselben/dieselbe Arbeitgeber:in oder eine:n Partner:in (Work from another Country = WFAC).

Großzügige Benefits sind nicht nur „nice to have“, sondern aufgrund der extrem hohen Immobilien- und Wohnpreise auch notwendig. Frühstück – Mittagessen – Abendessen, gerne auch zum mit nach Hause nehmen und an freien Tagen sind für Mitarbeiter:innen der großen Tech-Firmen notwendig, um sich das Leben in Dublin „leisten“ zu können. Daher erscheinen die Benefits bei genauerer Betrachtung unter einem anderen Gesichtspunkt.

Work smarter, not harder. Dieser Leitsatz blieb hängen und lässt sich wohl auch für die Tourismus- und Freizeitindustrie ummünzen. Der exklusive Einblick in die Tech-Unternehmen zeigte, welche Möglichkeiten & Chancen in einer aktiven Daten-Verarbeitung & -Auswertung für Bereiche wie Recruiting, HR-Management, (online) Werbung uvm. stecken.

Aufgrund der großen Nachfrage plant die conos auch 2023 wieder eine exklusive Trendtour. Nähere Details zu Thema und Destination folgen! Sichern Sie sich schon jetzt einen Fixplatz!

Rückfragen & Kontakt:

conos gmbH

Daniela Söhl

Tel.: +43/1/3060606

wien @ conos.at

http://www.conos.at

https://www.facebook.com/conosgmbh