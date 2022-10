Polaschek: IDSA-Gründungskonvent hat sich konstituiert

Den designierten Vorsitz übernimmt Claudia von der Linden, die Vizerektorin für Digitalisierung und Change Management der TU Graz

Wien (OTS) - Der nächste entscheidende Schritt für die Gründung des Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) ist gesetzt. Am Mittwoch hat sich der Gründungskonvent konstituiert, jenes neunköpfige Leitungsgremium, das die zentralen strategischen Entscheidungen in der Gründungsphase der neuen Universität in Linz trifft. In der Konstituierungssitzung wurden insbesondere die designierten Vorsitzenden des Gründungskonvents bestimmt: als designierte Vorsitzende wurde Claudia von der Linden, die Vizerektorin für Digitalisierung und Change Management der TU Graz gewählt, zu den stellvertretenden Vorsitzenden wurden Martin Hitz, Senatsvorsitzender an der Universität Klagenfurt und Vizevorstand des dortigen Instituts für Informatiksysteme sowie Christina Rami-Mark, Geschäftsführerin der Mark Metallwarenfabrik GmbH, gekürt.

„Ich bin den neu gewählten, designierten Vorsitzenden so wie allen übrigen Mitgliedern des Gründungskonvents sehr dankbar, dass Sie sich bereiterklärt haben, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. In den kommenden Monaten stehen wichtige Weichenstellungen an, damit das Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) wie geplant seinen operativen Studienbetrieb ab dem Studienjahr 2022/23 schrittweise aufnehmen kann. Dazu zählt insbesondere die Wahl der Gründungspräsidentin bzw. des Gründungspräsidenten bis Anfang 2023“, betont Wissenschaftsminister Martin Polaschek.

„Mit der Sicherstellung der Finanzierung, dem fixen Errichtungsstandort, dem Gründungsgesetz und dem hochkarätigen Gründungskonvent, sind die zentralen Grundsteine für das neue Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) gelegt. Für den Gründungskonvent konnten namhafte und kompetente Expertinnen und Experten sowie Vorreiter im Bereich Digitalisierung gewonnen werden“, bedankt sich Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Nähere Informationen unter: www.bmbwf.gv.at/idsa.

