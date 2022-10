FPÖ – Belakowitsch: Geben Sie den Österreicherinnen und Österreichern ihre Freiheit zurück!

COVID-19-Maßnahmengesetz muss endlich aufgehoben werden

Wien (OTS) - Einen Appell für die Rückkehr zur Normalität in der Corona-Frage richtete heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch an die Mitglieder der Regierungsparteien – und das nicht ohne Grund: Bereits am Abend der Bundespräsidentenwahl berichtete die grüne Klubchefin Maurer von einer Rückkehr der Maskenpflicht in den unterschiedlichsten Bereichen. „Diese Bundesregierung hat nichts anderes vor, als die Menschen wieder ins Zwangsmanagement zu treiben. Neben dem Comeback der Maskenpflicht sollen auch die Massentests offenbar wieder zurückkommen – obwohl sogar der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Niedermoser ganz klar verdeutlichte, dass Massen-Coronatests nichts bringen“, bekräftigte Belakowitsch.

Die ganze Welt habe mittlerweile durchschaut, dass Corona vorbei sei. Der amerikanische Präsident Biden hat Corona vor wenigen Wochen für beendet erklärt, die Weltgesundheitsorganisation sei auf dem besten Wege, es Biden gleich zu tun. „Nur die österreichische Bundesregierung hat das bis heute nicht behirnt. Die FPÖ wird auch jetzt dagegenhalten und weiterhin ein Ende sämtlicher Maßnahmen einfordern – allen voran die Aufhebung des COVID-19-Maßnahmengesetzes“, forderte die freiheitliche Sozialsprecherin.

Es dürfe keinesfalls zu einer Diskriminierung von Menschen geben, die sich nicht impfen oder nicht testen lassen wollen. Auch Lockdowns seien der falsche Weg, wie das Beispiel Schweden veranschauliche. Ohne Lockdown sei das skandinavische Land viel besser durch die Corona-Krise gekommen, betonte NAbg. Dagmar Belakowitsch: „Es ist in Österreich schon genug gequält und eingesperrt worden.“

