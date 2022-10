Molecular Devices eröffnet weltweit zweites „Organoid Innovation Center“ in Salzburg

Erweiterung des globalen F&E Zentrums feierlich eröffnet

Puch/Salzburg (OTS) - Nur drei Jahre nach der Standorteröffnung im Wissenspark Puch bei Hallein gibt es für das Team der Molecular Devices Austria GmbH allen Grund zum Feiern. Im Beisein von Dr. Wilfried Haslauer, Landeshauptmann von Salzburg, Susan Murphy, Präsidentin von Molecular Devices LLC , Josef Atzler, Geschäftsführer von Molecular Devices Austria GmbH, Dr. Martin Auer, Gemeinderat Puch bei Hallein und zahlreichen Gästen aus der Life-Science-Branche wurde die erfolgreich abgeschlossene Erweiterung des globalen F&E Zentrums feierlich eröffnet.

Der nun auf 2700 m2 ausgebaute Standort beherbergt neben dem Hauptsitz in Silicon Valley, Kalifornien das weltweit zweite Organoid Innovation Center/OIC. Das OIC von Molecular Devices kombiniert modernste Technologien mit neuartigen Methoden der 3D-Biologie, um die wichtigsten Herausforderungen der Skalierung der komplexen 3D-Biologie zu lösen.

"Das Organoid Innovation Center - Salzburg wird uns hier in Puch bei Salzburg, einem wachsenden Wirtschafts- und Forschungszentrum, das hochmoderne Technologien und innovative Kooperationen nutzt, auf die Zukunft der Wissenschaft vorbereiten", so Salzburgs Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. "Ich möchte Molecular Devices und dem Managementteam des Unternehmens für ihr anhaltendes Engagement danken, welches sie in die lokalen Talente und die lokale Wirtschaft investieren."

„Mit führenden Unternehmen wie Molecular Devices im Wissenspark Urstein – einem wachsenden Campus von Industrieinnovatoren – unterstützen wir die Life-Science-Forschung der nächsten Generation in der Region, die sich weltweit positiv auswirken wird“, so Martin Auer, Gemeinderat von Puch bei Hallein.

Ähnlich wie das Organoid Innovation Center in San Jose, Kalifornien, wird der neue Standort in Salzburg es Biowissenschaftlern ermöglichen, aus erster Hand zu erfahren, wie automatisierte End-to-End-Workflow-Lösungen helfen können, Schwachstellen in ihren eigenen Labors zu lindern.

„In Salzburg – dem Zentrum unserer globalen F&E-Aktivitäten – werden wir die Spitzentechnologien, Anwendungen und Arbeitsabläufe präsentieren, die darauf ausgelegt sind, Biowissenschafts-forschern dabei zu helfen, mehr Arzneimittelkandidaten erfolgreich durch klinische Studien zu bringen“, so Susan Murphy, Präsidentin von Molecular Devices. „Mit erweiterten Kapazitäten werden wir die Entwicklung integrierter, zukunftssicherer Lösungen weiter vorantreiben, um die wissenschaftliche Entdeckung gemeinsam mit unseren europäischen Kunden und Partnern voranzutreiben.“

Erfolgreiche Expansion in Österreich wird fortgesetzt

Molecular Devices Austria fährt seit seiner Gründung einen erfolgreichen Expansionskurs. Allein in den letzten 3 Jahren entwickelte sich der Mitarbeiterstand von 50 in 2019 auf heute 78 hochqualifizierte Fachkräfte aus derzeit 20 Nationen. Der Umsatz des Life-Science-Technologie Unternehmens lag in 2021 bei € 38,0 Millionen (2019: € 24,1 Millionen). Seit 2019 wurden Investitionen in Höhe von über € 9 Millionen für erste OIC-Projekte und weitere € 10 Millionen im Bereich Mikroplatten-Detektion getätigt. Der Gebäudeausbau schlägt mit einer Gesamtsumme von € 1,3 Millionen zu Buche.

Über MOLECULAR DEVICES LLC

Molecular Devices LLC mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist ein weltweit agierendes, innovatives Unternehmen in der Life-Science-Technologie, besitzt Niederlassung auf der ganzen Welt und beschäftigt 1200 Mitarbeiter, die Wissenschaftler in mehr als 21 Ländern unterstützen. Molecular Devices ist ein eigenständiges Unternehmen und gehört seit 2010 zur börsennotierten Danaher Corporation, die mit 69.000 Mitarbeitern und einem Umsatz in 2021 von 29,45 Mrd. USD laut dem US-amerikanischem Wirtschaftsmagazin Fortune zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt zählt.

Integrierte Hard- und Softwarelösungen ermöglichen automatisierte Arbeitsabläufe für jede Forschungsanwendung und unterstützen Wissenschaftler, ihre Entdeckungen voranzutreiben und so raschere Diagnosen und sicherere Therapien für Patienten zu verwirklichen. Ob Zelllinienentwicklung, 3D-Biologie, Wirkstoffscreening oder eine Kombination aller drei Bereiche, Molecular Devices entwickelt Komplettlösungen für jede Anwendung - für akademische, pharmazeutische, staatliche und biotechnologische Kunden.

