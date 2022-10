Zierfuß zu Wiederkehr: Wiener Schulkinder brauchen Lehrkräfte statt NEOS-Marketing

Stadtregierung muss akuten Lehrermangel endlich aktiv bekämpfen – NEOS-Bildungsoffensiven mit Vorsicht zu genießen

Wien (OTS) - „Wiener Schulkinder brauchen Lehrkräfte statt NEOS-Marketing. Auch wenn wir jede zusätzliche Unterstützung der Stadt für zehn ausgewählte Wiener Volks- und Mittelschulen unterstützen, würden wir uns wünschen, dass die Wiener Stadtregierung dasselbe Engagement für die Bereitstellung von Lehrerinnen und Lehrern für Wiens Kinder aufbringen würde. Der akute Lehrermangel in Wien muss endlich aktiv mit konkreten Maßnahmen bekämpft werden“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß zur heute von NEOS und SPÖ angekündigten „Bildungsoffensive“ für mehr Chancengerechtigkeit an Wiener Schulen.

„Leadership-Workshops und Schulentwicklungsberater für Direktorinnen und Direktoren sind nett. Was Schulen derzeit aber vor allem brauchen, sind Lehrkräfte, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Statt zusätzlichem NEOS-Marketing brauchen Schulen eine Wiener Schulverwaltung, die nicht wöchentlich am Management scheitert“, kritisiert Zierfuß.

„Was nützen unseren Schulkindern Schulentwicklungsberater, wenn es in der Schule an allen Ecken und Enden an Lehrkräften fehlt? Wenn ein Dutzend Wiener Volksschulklassen noch immer keine klassenführende Lehrkraft hat und die Kinder seit Wochen lediglich ‚mitbetreut‘ werden?“, stellt Zierfuß die Frage. „Was sich bei den NEOS am Papier oft vernünftig anhört, scheitert leider meistens auf offener Bühne in Wien an der Umsetzung. Seit der groß angekündigten Lehrerneuverteilung durch Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr im Juni 2021 wissen wir, dass NEOS-Bildungsreformen mit großer Vorsicht zu genießen sind. Am Ende gab es bei dieser Reform bekanntlich mehr Verlierer als Gewinner und unterm Strich weniger Transparenz als davor“, so Zierfuß.

Es bleibe zu hoffen, dass die heute angekündigten Versprechen auch tatsächlich auf den Boden gebracht werden und nicht am Ende zu einer zusätzlichen Belastung für die Schulen werden.

