Versorgungs-Optimierung und Ausbau der Gesundheitsförderung und Prävention: Symposium beleuchtet Agenden wissenschaftlich.

Wien (OTS) - Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich die gesündeste Bevölkerungsgruppe Österreichs. Der Lebensabschnitt der Kindheit und des Jugendalters prägt das weitere Gesundheitsverhalten und die Lebensgewohnheiten stark – und ist zentral für ein langes Leben bei guter Gesundheit. Durch aktuelle Krisen, wie die COVID-19-Pandemie, die Kriegshandlungen in der Ukraine und deren Auswirkungen sowie Sorgen um den Klimawandel, sind Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und psychosozialen Gesundheit besonders betroffen.



Um einen Rahmen für eine noch bessere Kinder- und Jugendgesundheit und eine optimierte Versorgung zu bieten, haben die Sozialversicherungsträger AUVA, BVAEB, ÖGK und SVS gemeinsam mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger heuer die erste Sozialversicherungs-Strategie Kinder- und Jugendgesundheit beschlossen. Insbesondere liegt der Fokus auf der psychischen Gesundheit mit einem besseren Zugang zu Unterstützungsangeboten und dem Ausbau und der Optimierung von Angeboten in der Gesundheitsförderung und Prävention.



„Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat in den letzten Jahren besonders gelitten. Es ist wichtig, dass auch die Sozialversicherung hier für eine Verbesserung in der Versorgung sorgt“, betont Mag. Ingrid Reischl, Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Gute Gesundheitsförderung und Prävention, die sich auch um die Verhältnisse und nicht nur um das Verhalten kümmert, wirken langfristig und sind damit die besten Investitionen in unsere Zukunft, die wir tätigen können“, ergänzt Reischl weiter.



ÖGK-Obmann Andreas Huss, MBA: „Gesund aufwachsen in unserer Gesellschaft muss bedeuten allen Kindern einen Start ins Leben zu gewährleisten, der ein gutes Leben ermöglicht. Um allen jungen Familien die dafür notwendigen Angebote zugänglich zu machen, muss das bestehende Programm ‚Frühe Hilfen‘ in allen Bundesländern und Bezirken bedarfsorientiert ausgebaut und finanziell abgesichert werden. Die Frühen Hilfen erreichen nachgewiesenermaßen die richtigen Zielgruppen. Daher ist gerade dieses Programm besonders wirksam.“



„Wir müssen bei unseren Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil schaffen. Das Wissen über den eigenen Körper, Krankheiten, Gesundheit, Wohlfühlen ist bei vielen jungen Menschen nicht gegeben. Hier spielt zum einen die Familie, das Umfeld und der Freundeskreis eine große Rolle, aber auch die Schule kann einen wichtigen Beitrag leisten. Gesundheitskompetenz gehört in die Klassenzimmer. Kindergarten und Schule müssen eine gesunde Umgebung sein. Wir brauchen eine ‚Gelebte Gesundheit‘ für die jungen Menschen“, sagt SVS-Obmann Peter Lehner.



AUVA-Obmann DI Mario Watz erklärt: „Kindheit und Jugend prägen Lebensgewohnheiten und unser Gesundheitsverhalten. Daher ist es wichtig, dass schon Heranwachsende lernen, mit ihrer Gesundheit sorgsam umzugehen. Als AUVA unterstützen wir die Bewusstseinsbildung gerade bei jungen Menschen, damit sie sich auch im späteren Berufsleben zu kompetenten Arbeitnehmern beziehungsweise fürsorglichen Arbeitgebern entwickeln.“



„Kinder- und Jugendgesundheit ist für die BVAEB von großer Bedeutung. In den ersten Lebensjahren kann eine gesunde Lebensweise besonders einfach erlernt werden. Junge Menschen, die sich sportlich betätigen und gesund ernähren, werden auch in späteren Jahren eher zu einem gesunden Lebensstil neigen“, so BVAEB-Obmann Dr. Norbert Schnedl über die gemeinsame Initiative.



In der Sozialversicherungs-Strategie Kinder- und Jugendgesundheit sind beispielsweise der Aufbau eines Gesundheitsmonitorings, die Fortführung der Frühen Hilfen, die verbesserte Gemeinschaftsverpflegung in Bildungseinrichtungen, die verstärkte Tabakprävention sowie die Optimierung von Rehabilitationsangeboten und der pharmazeutischen Versorgung verankert.



Beim diesjährigen Kinder- und Jugendgesundheitssymposium im Dachverband der Sozialversicherungsträger werden Agenden der Sozialversicherungs-Strategie Kinder- & Jugendgesundheit von wissenschaftlicher Seite beleuchtet. Detailinformationen zum Programm sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier: https://bit.ly/3QpDjTe



