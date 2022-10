Flimmit im Oktober: Die komplette Vorab-Staffelpremiere von „Tage, die es nicht gab“ und das 60-Jahre-Jubiläum der Viennale

Außerdem: Die Voting-Aktion „Sie wünschen? Wir streamen!“ in Kooperation mit der „Kronen Zeitung“ wird bis zum 21. Oktober verlängert

Wien (OTS) - Die Tage werden kürzer und die Nächte wieder länger. Perfekt für ein spannendes Streaming-Programm im Oktober auf Flimmit (www.flimmit.at). Zur Auswahl stehen neben dem Vorab-Staffelstart des fesselnden Serienevents „Tage, die es nicht gab“ (ab 3. Oktober) die Vorpremieren von „Broll + Baroni – Für immer tot“ (ab 23. Oktober) und „Unter Wölfen“ – die 15. und neueste Folge der Krimiserie „Die Toten vom Bodensee“ (ab 25. Oktober).

Streaming-Neustarts wie „Tatort Köln“ mit neuen Folgen (ab 13.Oktober), das „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffelfinale (ab 21. Oktober) und der erste Teil der Trilogie „Die wilden Hühner“ (ab 27. Oktober) laden zum Binge-Watchen ein.

Die Feste feiern, wie sie fallen – das macht Flimmit gemeinsam mit der Viennale im Rahmen einer Kollektion zum 60. Geburtstag (ab 20. Oktober) und gratuliert mit einem großen „Best of“ den Geburtstagskindern Lukas Resetarits (ab 14. Oktober) und Maria Happel (ab 16. Oktober).

Geheimnisvoll, dramatisch & ungewöhnlich - Flimmit-Vorpremieren im Oktober

Auf Flimmit können schon jetzt alle Folgen der brandneuen Event-Serie „Tage, die es nicht gab“ von Drehbuchautor Mischa Zickler und dem Regie-Duo Mirjam Unger und Anna-Katharina Maier vorab gestreamt werden. Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl werden darin Folge für Folge an ihre Grenzen gebracht, denn die vier Frauen reden viel, doch sagen bei Weitem nicht alles … Es entsteht ein interessantes Psychogramm spannender Frauenfiguren, das die Zuseher/innen von Beginn an mitreißt. An der Seite des österreichisch-deutschen Quartetts spielen u. a. Andreas Lust, Jutta Speidel, Stefan Pohl und Harald Krassnitzer, sowie Sissy Höfferer und Tobias Resch als kurioses Ermittlerduo.

Als ungewöhnliches Team gehen ab 23. Oktober außerdem Jürgen Vogel und Laurence Rupp in der Verfilmung von Bernhard Aichners Roman „Für immer tot“ als „Broll + Baroni“ auf Verbrecherjagd. Neben Rupp als Totengräber Max Broll und Vogel als ehemaliger Fußballprofi Baroni spielen u. a. Martin Wuttke, Bettina Redlich, Gerhard Liebmann und Hilde Dalik in der von Regisseur Harald Sicheritz inszenierten Krimikomödie mit.

Noch mehr Krimispannung gibt’s dann ab 25. Oktober mit der Vorab-Premiere von „Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen“ mit Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin. Der Unfall eines Forstarbeiters (Robert Stadlober) gibt dem Ermittlerduo Rätsel auf und auf dem Weg zur Lösung des Falls müssen sie tief in der Vergangenheit graben. Alles scheint mit allen zusammenzuhängen, doch wer ist Wolf und wer nur Lamm?

Von Verbrecherjagd bis Partnersuche – Erfrischende Neustarts für Jung und Alt

Es bleibt spannend, denn am 13. Oktober fällt auch der Startschuss für ein neues „Tatort“-Paket auf Flimmit. Diesmal ermitteln Klaus Behrendt und Dietmar Bär als die Kölner Kommissare Max Ballauf und Alfred („Freddy“) Schenk. Mit dabei ist auch die Folge „Nachtgeflüster“ mit einem Gastauftritt von Anna Loos zum zehnjährigen Jubiläum des Kölner „Tatorts“.

Beste Unterhaltung verspricht ab 20. Oktober die neueste Stadtkomödie aus Salzburg von Film- und Opernregisseur Michael Sturminger. In „Die Unschuldsvermutung“ gibt „Tatort“-Kommissar Ulrich Tukur einen berühmten Dirigenten, dessen Aufführung bei den Salzburger Festspielen in Turbulenzen gerät, nachdem der ebenso berühmte Regisseur (Simon Schwarz) das Weite sucht.

Auch die Romantik kommt im Oktober nicht zu kurz! Am 21. Oktober wird im Finale der 26. Staffel „Liebesg’schichten & Heiratssachen“ traditionell Bilanz gezogen. Wer wurde von Zuschriften überschüttet, wer hat sich Hals über Kopf verliebt und gibt es vielleicht schon gemeinsame Pläne für die Zukunft? Nina Horowitz hat Mitwirkende vergangener Staffeln in ganz Österreich besucht und mit ihnen über die Entwicklungen und Erfolge ihrer Partnersuche gesprochen. Auch alle bisherigen Folgen der Kultkuppelsendung sowie die Doku „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ sind jederzeit auf Flimmit abrufbar.

Pünktlich zum Beginn der Herbstferien startet am 27. Oktober der erste Teil von „Die Wilden Hühner“ nach der beliebten Buchreihe von Cornelia Funke. Darin sorgt ein „Fuchsalarm“ dafür, dass sich die „Wilden Hühner“ (Michelle von Treuberg, Lucie Hollmann, Paula Riemann, Jette Hering und Zsá Zsá Inci Bürkle) wohl oder übel mit der verfeindeten Burschen-Gang zusammentun müssen.

Dreifacher Grund zu feiern!

Flimmit gratuliert Lukas Resetarits am 14. Oktober zu seinem 75.Geburtstag und würdigt den Kabarettisten und Schauspieler mit einem Best-of seines Schaffens. Mit dabei sind Kultfilme und -serien wie „Kottan ermittelt“, „Hinterholz 8“ und „Kaisermühlen Blues“ sowie sein Kabarett „70er – leben lassen“.

Am 16. Oktober lässt Flimmit Maria Happel zu ihrem 60er hoch leben und feiert sie in einer Kollektion mit ihren besten Filme und Serien von „Soko Donau“ bis hin zu „Dennstein & Schwarz“.

Auch die Viennale feiert ihr 60. Jubiläum – und Flimmit gratuliert!

Die Streamingplattform begleitet Österreichs größtes Filmfestival auch dieses Jahr wieder mit einer umfassenden Retrospektive preisgekrönter, heimischer Film-Highlights aus den letzten Jahren. Angeführt wird die umfangreiche Kollektion von 14 Siegerfilmen wie Michael Glawoggers unvollendetem Meisterwerk „Untitled“, Jessica Hausners Dramen „Lovely Rita“ und Barbara Alberts „Nordrand“, sowie Veronika Franz’ und Severin Fialas Horrorfilm „Ich seh, ich seh“, welcher als Vorlage für das kürzlich erschienene US-Remake „Goodnight Mommy“ mit Naomi Watts in der Hauptrolle diente. Neue Filme wie „Die Dohnal“, „Styx“, „Licht“ oder auch „A Quiet Passion“ von Terence Davies, der für den Viennale-Trailer des vergangenen Jahres verantwortlich zeichnet, runden den Viennale-Schwerpunkt auf Flimmit ab.

Machen Sie mit Flimmit und der „Kronen Zeitung“ Programm für das ganze Land – Voting verlängert!

„Sie wünschen? Wir streamen!“ Flimmit und die „Kronen Zeitung“ suchen das Lieblingsprogramm der Österreicher und Österreicherinnen. Aufgrund von großer Beliebtheit wurde das Voting für die besten österreichischen Kultfilme und -serien verlängert. Bis 21. Oktober besteht auf programm.flimmit.at oder krone.flimmit.at die Möglichkeit, mit Flimmit Programm für das ganze Land zu gestalten. Das Voting-Ergebnis wird ab 26. Oktober in einer eigenen Kollektion auf Flimmit präsentiert.

