Microland steigt zum Premier Partner im ServiceNow-Partnerprogramm auf

London, England, San Jose, Kalifornien und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Microland gibt die Einführung von Smart Center 2.0 bekannt, um Beobachtbarkeit und Hyperautomatisierungs-Funktionen auf der ServiceNow Platform® bereitzustellen

Microland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation gibt den Aufstieg auf die Premier Partner-Stufe des ServiceNow-Partnerprogramms bekannt. Als globaler professioneller und Managed Service Partner stellt Microland seinen weltweiten Kunden eine große Auswahl an Geschäfts- und IT-Transformationslösungen und -Diensten auf der ServiceNow-Plattform bereit. Der Aufstieg von Microland zum Premier Partner ist eine Anerkennung für die Leistungen gemäß der ServiceNow-Partnerbewertungsmethodik, welche die durchgeführten Aktivitäten, erreichten Fortschritte und das Engagement ermittelt, die das Niveau der ServiceNow-Investitionen und die Marktreife von Microland belegen.

Da digitale Workflow-Plattformen schnell zu einer unerlässlichen Grundlage für Geschäftsbereiche im gesamten Unternehmen werden, sind sich Technologieexperten der wichtigen Rolle der Bereitstellung von Beobachtbarkeit und Automatisierung für moderne dezentrale Anwendungen bewusst, die Probleme im gesamten Technologiestapel identifizieren, untersuchen, korrelieren und angehen können. Angesichts dieser Anstrengungen kündigte Microland die Einführung von Smart Center 2.0 an, einer In-House-Plattform, die mit Beobachtbarkeit und Hyperautomatisierungsfunktionen auf der ServiceNow-Plattform aufbaut, die von etablierten Microland IPs, einschließlich Intelligeni, Microbots und SmartInsights, abgeleitet sind.

Smart Center 2.0 wird mit einer vorkonfigurierten Suite von Lösungen für das Enterprise Service Management (ESM) geliefert, die eine Technologieinfrastruktur und Anwendungsbeobachtbarkeit, KI/ML-basierte kognitive Diagnosefunktionen und automatisierte Problembehebungsfunktionen über eine robuste Plattform zur Verbesserung der Benutzererfahrung bietet. Smart Center 2.0 bietet Lösungen für den Personal-, Sicherheits- und Beschaffungsbereich und kann problemlos in den Sektoren Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und Life Sciences, Fertigung, öffentlicher Dienst, Einzelhandel, Reisen und Gastgewerbe sowie Versorgungsunternehmen eingesetzt werden.

Mit Smart Center 2.0 werden Kunden von Microland in der Lage sein, ihre IT- und Geschäftsprozesse zu optimieren, die Prozesseffizienz zu steigern und die Ressourcentransparenz zu verbessern, was zu einer Steigerung der Produktivität als auch der Mitarbeiterzufriedenheit führt und gleichzeitig die IT-Betriebskosten deutlich senken kann. Erfahren Sie mehr über Smart Center 2.0 und die Partnerschaft mit ServiceNow.

Satish Sukumar, Senior Vicepresident und Global Head – Platforms, Microland, erklärte: „Wir freuen uns, als ServiceNow Premier Partner anerkannt zu werden. Dies eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere globalen Kunden zu bedienen. Unsere Zusammenarbeit mit ServiceNow hat es uns ermöglicht, SmartCenter 2.0 zu stärken, das cloudbasierte erweiterte Automatisierung mit umfassender Beobachtbarkeit in der gesamten Technologielandschaft der Kunden bietet. Wir haben SmartCenter 2.0 mit fortschrittlichen Workflows erweitert, welche die Bereitstellung beschleunigen."

Microland ist ein vertrauenswürdiger Partner für Implementierungen von ServiceNow für mehrere globale Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist die strategische Partnerschaft mit der Weir Group für die Verwaltung ihrer ServiceNow-Implementierung. Microland hat mit der Weir Group zusammengearbeitet und sie dabei unterstützt, ihre Workloads und Prozesse zu optimieren, den Automatisierungsgrad zu erhöhen, die technische Schuld zu verwalten und den Wert mit jeder Versionsaktualisierung der ServiceNow-Plattform zu steigern. Microland bietet Implementierungs- und Managed Services für die Weir Group in den Bereichen ITSM, Personal, Service-Assetmanagement (SAM) und verschiedene Integrationen mit dem Integrationshub.

„Microland war ein zuverlässiger Partner, der uns geholfen hat, den besten Nutzen aus unserer ServiceNow-Implementierung zu ziehen. Sie reagieren schnell und haben vor allem das richtige ServiceNow-Fachwissen, um uns bei unserer digitalen Transformation zu unterstützen. Ihre Bemühungen mit unseren Teams zusammenzuarbeiten, um Kerninitiativen zu unterstützen, sind sehr lobenswert", sagte George Matheson, Global Transformation Director – IS&T Core Services, The Weir Group PLC.

„Wir freuen uns, dass Microland unser Co-Create-Modell genutzt und eine einzigartige Lösung basierend auf der ServiceNow-Plattform entwickelt hat", sagte Ravi Asrani, Global Vice President, Service Provider Business, ServiceNow. Weiter fügte er hinzu: „Smart Center 2.0 ist ein großartiges Beispiel für den Ausbau eines As-a-Service-Angebots, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Microland."

Informationen zu Microland

Der Leitspruch von Microland „Making Digital Happen" ermöglicht Technologien mit maximalem Nutzen, die im Hintergrund laufen. Durch das umfangreiche Service-Portfolio in den Bereichen Cloud und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit sowie IoT für die Industrie erleichtern wir Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Das Ziel ist, digitale Dienste bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

Microland unterstützt Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je und ihnen zum Geschäftserfolg verhelfen. Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Das Unternehmen verfügt über mehr als 4.500 digitale Spezialisten in Niederlassungen und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere Marken von ServiceNow sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

