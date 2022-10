Europäische Kulturinstitute laden zur 1. Langen Nacht der Literatur

Wien (OTS) - Neun Länder, neun Autor:innen, neun Welten: Am 21. Oktober treffen Dichter:innen und Schriftsteller:innen in ihren Kulturinstituten aufeinander, um unter dem höchstaktuellen Motto „Frieden“ zu lesen und miteinander zu diskutieren. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Tschechischen Zentrum Wien anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft.

Europäische Kulturinstitute laden herzlich zur 1. Langen Nacht der Literatur in Wien

Frankreich, Malta, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn: in Zusammenarbeit mit EUNIC Austria veranstalten neun europäische Kulturinstitute am 21.10. die 1. Lange Nacht der Literatur in Wien. Die Lesungen finden in deutscher und anderen europäischen Sprachen statt. Eintritt frei.



18:00 Uhr: Eröffnung im Tschechischen Zentrum Wien, im Anschluss erste Autorenlesungen aus Malta und Tschechien

19:30 Uhr: Lesungen parallel im Polnischen Institut Wien, im Slowakischen Institut in Wien und im Institut français d’Autriche

21:00 Uhr: parallel zwei weitere Lesungen im Collegium Hungaricum Wien sowie im Tschechischen Zentrum Wien

22:30 Uhr: Ausklang mit allen Autor:innen und Besucher:innen bei mährischem Wein

Datum: 21.10.2022, 18:00 - 23:00 Uhr

Ort: Tschechisches Zentrum

Herrengasse 17, 1010 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/3RSK6p5

Rückfragen & Kontakt:

Romana Vala, BA MA

Tschechisches Zentrum Wien

Tel.: +43 1 535 23 60, E-Mail: vala @ czech.cz