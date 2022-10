Zum 75er des Großmeisters der heimischen Kleinkunst: Barbara Stöckl im Gespräch mit Jubilar Lukas Resetarits und Thomas Stipsits

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 13. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Anlässlich seines 75. Geburtstages ist Lukas Resetarits gemeinsam mit seinem Kabarettkollegen Thomas Stipsits in der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Barbara Stöckl: Die zwei Publikumslieblinge, die beide in der kleinen burgenländischen Gemeinde Stinatz verwurzelt sind, verbindet eine besondere Beziehung.

Resetarits ist 35 Jahre älter als Stipsits und nennt diesen gerne „mei Bua“. „Ich habe wirklich so etwas wie väterliche Gefühle für ihn“, so der frühere „Kottan“-Darsteller, der von Stipsits wiederum als „Onkel Erich“ bezeichnet wird – Resetarits heißt mit erstem Vornamen nämlich eigentlich Erich. Stipsits erinnert sich im ORF-Nighttalk an die allererste Begegnung der beiden: „Ich war unglaublich nervös – das war quasi so, als ob der Lehrbub den Meister trifft.“

Die zwei Kabarettisten erzählen jede Menge unterhaltsame Anekdoten, die Resetarits zum Teil auch in seinem Buch „Krowod“ festgehalten hat. Die Unterhaltungskünstler zeigen sich aber auch von ihrer ernsthaften Seite – über ihre Ängste sprechen sie ebenso wie über Politik. Aktuell steht Resetarits mit seinem neuen Kabarettprogramm „Über Leben“ auf der Bühne. Stipsits ist derzeit mit „Love Machine 2“ im Kino zu sehen.

