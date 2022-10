Umweltmanagement-Preis 2022: Wirtschaft und Politik bekennen sich zu ambitioniertem Klimaschutz

Das Umweltmanagementsystem EMAS und das Österreichische Umweltzeichen gehören heute zum Standard für innovative, engagierte Unternehmen

Salzburg (OTS) - Am 11. Oktober 2022 fand die feierliche Preisverleihung im Rahmen der Umweltmanagement-Konferenz an der Universität Salzburg statt. Die ausgezeichneten österreichischen und deutschen Betriebe leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und haben erfolgreich praxistaugliche Lösungen zur Reduktion von Umweltbelastungen und Energieverbrauch entwickelt. Der Preis wird in den Kategorien „Beste EMAS-Umwelterklärung“ und „Beste Maßnahme Umwelt- und Klimaschutz“ vergeben.

Das freiwillige europäische Umweltmanagementsystem EMAS und das Österreichische Umweltzeichen sind starke Partner für nachhaltige Unternehmen und Organisationen bei der Verbesserung ihrer Umweltleistungen. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) vergibt in Zusammenarbeit mit Deutschlands Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz den Umweltmanagement-Preis 2022 und zeichnet Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors für herausragende Leistungen im Umwelt- und Klimaschutz sowie in der Umweltkommunikation aus. Internationale Zusammenarbeit und Kooperation sind der erfolgreiche Weg, das Klima global zu schützen.

Die Auszeichnungen werden an Betriebe und Organisationen vergeben, die starke Partner des Umweltmanagementsystems EMAS und des Österreichischen Umweltzeichens sind. Die Kategorien „Beste EMAS- und Umweltzeichen-Umwelterklärung“ und „Beste Maßnahme Umwelt- und Klimaschutz“ rücken die Bestrebungen zur Umsetzung des Umweltschutzes und der Kreislaufwirtschaft in der Praxis in den Fokus.

Eine Fachjury, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung, wählten die Preisträger aus. Der Entscheidung der Jury ging eine umfassende Beurteilung der zahlreichen Einreichungen voraus. Im Vordergrund standen Kriterien wie Kontinuität und Glaubwürdigkeit der Umweltmaßnahmen, Motivation und Engagement der eingebundenen Mitarbeiter:innen, Einsatz innovativer Umwelttechnologien, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sowie Ausbau von Green Jobs.

„Mit der Umweltmanagement-Zertifizierung EMAS zeichnen wir herausragende Leistungen von Unternehmen aus, die Klimaschutz und Umweltschutz in ihrem Tun und Wirtschaften verankern. Die Unternehmen setzen sich für die Bewältigung von Klima- und Energiekrise ein und leisten einen wichtigen Beitrag für eine klimaschonende Zukunft. Ich möchte mich bei allen Preisträgerinnen und Preisträgern für ihr Engagement herzlich bedanken“, betonte Klimaschutzministerin Gewessler im Vorfeld der Veranstaltung.

Preisträger Beste EMAS-Umwelterklärung:

Österreichische Hagelversicherung VVaG, Lerchengasse 3-5, 1080 Wien

Team 7 Natürlich Wohnen GmbH, Braunauer Str. 26, A-4910 Ried im Innkreis

viadonau Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Donau-City-Straße 1, A-1220 Wien

Daimler Truck AG Mercedes-Benz Werk Gaggenau, 76568 Gaggenau, Deutschland

Die Bremer Stadtreinigung, An d. Reeperbahn 4, 28217 Bremen, Deutschland

Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe, Deutschland

Preisträger Beste Maßnahme Klima- und Umweltschutz:

Heavy Pedals GmbH, Am Hundsturm 1, 1050 Wien Ilgplatz 2, 1020 Wien

KABEG Landeskrankenhaus Villach, Nikolaigasse 43, A-9500 Villach

legero Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H, Mureckerstraße 1a, 8083 St. Stefan im Rosental

MEINE WOLLKE, Bienenkunde 1/2, 3293 Lunz am See

W & H Dentalwerk Büromoos GmbH, Ignaz-Glaser-Str. 53, PO Box 1, A-5111 Bürmoos

