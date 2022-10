Novartis untertützt seit 17 Jahren als Pink Ribbon Partner die Österreichische Krebshilfe

Wien (OTS) -

1.500 Frauen sind in Österreich jährlich von metastasiertem Brustkrebs betroffen

Novartis unterstützt die Meta-Mädels Initiative der Östereichischen Krebshilfe, um metastasierten Brustkrebs gemeinsam sichtbar zu machen

Seit 17 Jahren unerstützt Novartis die Österreichische Krebshilfe als Pink Ribbon Partner, um Frauen über Krebsvorsorge, Früherkennung und das Leben mit Brustkrebs weiter aufzuklären. Der Monat Oktober steht mit dem Symbol der Rosa Schleife ganz im Zeichen der Aufklärung über Brustkrebs und erinnert auch an die Wichtigkeit der Brustkrebsfrüherkennung. Der 13. Oktober, Tag des metastastierten Brustkrebs, rückt auch jene Frauen in der Vorgergrund, bei denen der Brustkrebs bereits fortgeschritten ist.

Metastasierten Brustkrebs gemeinsam sichtbar machen

Die Heilungsraten und die Überlebenszeit bei Brustkrebs haben sich dank Früherkennung und Fortschritte in der Therapie in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Das frühzeitige Erkennen der Krankheit kann Leben retten.(1) Jährlich sind in Österreich jedoch auch rund 1.500 Frauen von metastasiertem Brustkrebs betroffen (2), für den es derzeit noch keine Heilung gibt. Diese Diagnose stellt einen tiefen Einschnitt in das Leben der Betroffenen und deren Angehörigen dar.(1) Auf Initiative von Claudia Altmann-Pospischek institutionalisierte die Österreichische Krebshilfe vor zwei Jahren auch die „Meta Mädels Meetings“, die Frauen mit metastasiertem Brustkrebs eine Plattform des Austauschs und gezielte Unterstützung bieten. „Die Meta-Mädels-Meetings sind ein Herzensprojekt und und fixer Bestandteil unserer Pink Ribbon Aktivitäten. Unser Motto für die Meetings ist: ZEIT NEHMEN, ZUHÖREN UND HELFEN. Die Erfahrungen aus den Begegnungen und Gesprächen mit diesen beeindruckenden Frauen beeinflussen unsere Arbeit nachhaltig. Wir hoffen, diese neue Art des Zusammentreffens mit metastasierten Patientinnen auch auf andere Patientengruppen erweitern zu können“, so Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe. „Seit 17 Jahren unterstützen wir bereits als Initiator der Pink Ribbon Tour die Österreichischen Krebshilfe und freuen uns, auch wichtige Initiativen wie die Meta-Mädels Meetings zu unterstützen“, unterstreicht Mag. Bernhard Mraz, Medical Director Novartis Oncology Austria.

Das öffentliche Bewusstsein über metastasierten Brustkrebs zu stärken und Betroffene zu unterstützen ist Novartis ein großes Anliegen. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir als Gesellschaft bei metastasiertem Brustkrebs nicht wegschauen, damit sich Betroffene nicht alleine gelassen oder unsichtbar fühlen. Bei Novartis setzen wir uns für neue Ansätze in der Therapie ein – für mehr Zeit und Lebensqualität. Wir möchten Patientinnen aber auch über die Therapie hinaus unterstützen“, erklärt Dr. Christiane Thielen, Chief Scientific Officer Novartis Österreich. Gemeinsam mit Patientinnen und Expertinnen aus Österreich hat Novartis den Podcast „Frauenpower für Brustkrebs – Powerfrauen gegen Brustkrebs“ ins Leben gerufen, der bewegende Geschichten und die unterschiedlichen Facetten von Brustkrebs in der Vordergrund rückt.

Die Podcastfolgen sind auf Spotify unter https://www.ots.at/redirect/spotify5 und auf www.novartis.at/brustkrebs abrufbar.



Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 109 000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Über Novartis Österreich

Wir denken Medizin neu – am Puls der Gesellschaft, im Herzen Österreichs. Die österreichische Novartis Gruppe ist eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes und gliedert sich in die Geschäftsbereiche innovative Medikamente (Pharmaceuticals, Oncology) und Generika (Sandoz). Unsere Mitarbeitenden leben täglich unsere Mission: Das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Mit unseren Arzneimitteln erreichen wir fast 6 Millionen heimische Patientinnen und Patienten. Der Tiroler Novartis-Standort Kundl/Schaftenau gehört zum globalen Netzwerk der Entwicklungs- und Produktionszentren des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.at

Quellen:

1. Onkopedia https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/mammakarzinom-der-frau/@@view/html/index.html

2. StatistikAustria http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/krebserkrankungen/brust/index.html

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Boschetto

Head Country Communications & Patient Engagement

Novartis Pharma GmbH



Tel. +43 1 86657 6311

sabine.boschetto @ novartis.com