„Eco“ über die Angst vor Sabotage: Wie verwundbar ist unsere Infrastruktur?

am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022

Angst vor Sabotage: Wie verwundbar ist unsere Infrastruktur?

Das Wort Sabotage bestimmt die aktuelle Nachrichtenlage wie schon lange nicht. Die Gaspipelines in der Nordsee, die strategisch wichtige Krimbrücke oder das deutsche Bahnnetz: Unsere hochtechnisierte Gesellschaft ist im Krisenfall verwundbar. Auch in Österreich machen sich Behörden und Unternehmen Sorgen. Waren es vor 20 Jahren Brücken, Fernsehsender oder Kraftwerke, die es zu schützen galt, hat sich durch das Internet das Gefahrenpotenzial deutlich erhöht. Wie verletzlich ist unsere Infrastruktur und kann man sie schützen? Bericht: Michael Mayrhofer, Hans Hrabal

Hotspot Taiwan: Wie sehr die Weltwirtschaft vom kleinen Inselstaat abhängt

Zwei Jahre lang hat die Weltwirtschaft unter einem Mangel an Computerchips gelitten. Die Lage hat sich zuletzt etwas beruhigt, doch die Versorgung bleibt schwierig. Viele technische Geräte funktionieren ohne diese winzigen Chips nicht. Beunruhigend ist vor allem der Flaschenhals bei der Produktion von Hochleistungschips, denn diese kommen zum Großteil aus Taiwan, der Inselrepublik, auf die China Anspruch erhebt und diesen mit militärischen Drohgebärden immer wieder unterstreicht. Ein Ausbleiben der Lieferungen hätte weltweit größere Auswirkungen als ein befürchteter Gaslieferstopp aus Russland. Warum ist die Produktion dieser wichtigen High-Tech-Komponenten ausschließlich auf diese Insel konzentriert? Bericht: Hans Wu

Energie aus Mist: Kann uns Biogas retten?

Die Idee ist bestechend: Aus Klärschlamm und landwirtschaftlichen Abfällen kann Biogas hergestellt werden. Aufbereitet ist es genau so gut wie russisches Gas. Die Technologie ist altbekannt, trotzdem gibt es in Österreich gerade einmal 16 solcher Anlagen, die rund 0,1 Prozent des Gasbedarfs decken können – auch weil es bis jetzt weder notwendig noch besonders rentabel war, eigenes Gas herzustellen. Wäre es sinnvoll, diese Art der Energieherstellung stärker zu nutzen, damit wir zumindest zum Teil das russische Gas ersetzen können? Welche Potenziale hat das grüne Gas in Österreich und welche Hindernisse gibt es? Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn

