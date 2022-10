Klima ohne Krise!

Österreichische Jugendklimakonferenz

Wien (OTS) - Die Local Conference of Youth Austria (LCOY Austria) ist die offizielle österreichische Jugendklimakonferenz und findet dieses Jahr bereits zum fünften Mal statt. Unter dem Motto “Climate without Crisis - Creating the Paradise” kommen von 14. bis 16. Oktober 2022 hunderte Jugendliche zusammen, um sich weiterzubilden, zu vernetzen und ihre Stimme für eine ambitionierte Klimapolitik zu erheben!

Die LCOY ist eine offizielle Veranstaltung der Jugendvertretung der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Sie findet jährlich unmittelbar vor der UN-Klimakonferenz (COP) statt. Ein junges Team von CliMates Austria organisiert auch heuer wieder rein ehrenamtlich die LCOY Austria. Die Klimakrise darf auch in Zeiten wie diesen nicht überschattet werden. Deshalb kommen junge Menschen im Rahmen der LCOY Austria zusammen, um eine klimagerechte Zukunft einzufordern. Dazu sind Akteur*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, NGOs eingeladen, um mit der Jugend eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Raum für Wissen, Austausch und Zusammenarbeit

Die LCOY ist eine wichtige aktivistische Plattform, zusätzlich zu Klimastreiks, Aktionen des zivilen Ungehorsam oder jungem Klimajournalismus. Die Demos und Aktionen braucht es, um Druck auszuüben und das Thema in der Öffentlichkeit unausweichlich zu machen. Daran schließt die LCOY mit der inhaltlichen Arbeit an: Die Teilnehme*innen treten im Rahmen der Output-Session mit Politiker*innen in den Dialog, welcher von den Jugenddelegierten über die Konferenz hinaus auf nationaler und internationaler Ebene weitergeführt wird.

“Junge Menschen werden immer noch viel zu wenig in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Umso wichtiger ist es, dass wir die internationalen Verhandlungen auf der COP27 vor Ort verfolgen und dabei kritisch und präsent die Forderungen sowie die Stimme der Jugend vertreten. Die Eindrücke der LCOY bilden da eine unverzichtbare Grundlage.” ist Philipp Steininger, einer der diesjährigen österreichischen UNFCCC-Jugenddelegierten überzeugt.

Vielfältiges Konferenzprogramm mit Keynotes, Workshops und Diskussionen

Mit Unterstützung der Universität für angewandte Kunst bietet die LCOY Austria über drei Tage rund 30 Workshops, sowie Diskussionen und Keynotes zu Themen wie Naturwissenschaft, Politik, Gesellschaft und Lifestyle.



“Gemeinsam ist es unsere oberste Priorität, unsere Zukunft zu sichern. Die LCOY Austria verbindet Expert*innen und Entscheidungsträger*innen mit jungen Menschen. Wir erinnern daran, um was es wirklich geht und geben unserer Generation eine Stimme.” , erklärt Bettina Graml, Vorständin von CliMates Austria.

Jetzt anmelden!

Die LCOY Austria richtet sich an alle Menschen in Österreich zwischen 14 und 30 Jahren, die gegen die Klimakrise aktiv werden möchten. Es wird kein Vorwissen benötigt!

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Anmeldung bis zum 14. Oktober 2022, 12:00, unter:

Weitere Informationen und das Programm finden Sie unter www.lcoy.at oder auf Facebook (/lcoyaustria) und Instagram (@lcoyaustria).

Fotos und Presseinformationen finden Sie in unserem Media-Kit.



Wir möchten uns auch noch bei unseren Hauptsponsoren, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, den Klima- und Energiefonds und bei unserem Kooperationspartner, der Universität für angewandte Kunst, für ihre Unterstützung bedanken.

Datum: 14.10.2022, 14:00 - 22:00 Uhr

Ort: Universität für angewandte Kunst Wien

Vordere Zollamtstraße 7, 1030 Wien, Österreich

Url: https://lcoy.at/

Rückfragen & Kontakt:

CliMates Austria

Lena Rauter

Ansprechperson der LCOY Austria 2022

+43 664 8080 7332

l.rauter @ climatesaustria.org

www.lcoy.at

www.climatesaustria.org