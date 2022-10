Das BRZ hat sich WACA geschlagen

Im Rahmen des DisAbility Confidence Days übernahm BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger die WACA-Zertifizierung in Silber.

Wien (OTS) - „Im Rahmen des Innovationsprojektes ‚Universal Design – Umsetzung von Maßnahmen‘ wurde die bereits im Vorjahr vom Team Strategy & Communications hinsichtlich Barrierefreiheit überarbeitete BRZ-Website mit Erfolg der WACA-Zertifizierung unterzogen. Wir haben aus dem Stand den Level ‚Silber‘ erreicht und an ‚Gold‘ gekratzt“, freut sich Elisabeth Reitermayer, aus dem BRZ-Team Digital Government & Innovation.

Umfangreiches Know-how im BRZ vorhanden

Zum Thema Universal Design for all für Services und Auftritte im Internet ist das Know-how im BRZ breit aufgestellt. „Neben Ausbildungen und Veranstaltungen zur Barrierefreiheit im Web und User Experience wenden wir Gelerntes in Projekten laufend an und tauschen uns in Form von internen Communities dazu aus. Selbstverständlich teilen wir unseren reichen Erfahrungsschatz und beraten natürlich auch unsere Kunden gerne zu diesem Thema“, so Reitermayer.

Barrierefreiheit groß geschrieben

Die deutschsprachige Version der BRZ-Website wurde vom TÜV Austria mit dem Web Accessibility Certificate Austria (WACA) der Stufe Silber ausgezeichnet. Die Website erfüllt damit fast alle Anforderungen der Barrierefreiheit nach WCAG 2.1-AA und ist gemäß Audit-Bericht hinsichtlich Barrierefreiheit in einem sehr guten Zustand. Die Informationen darauf können soweit möglich von allen Menschen – unabhängig von technischer Ausstattung, Sicherheitseinstellungen und Behinderungen – genutzt werden.

Was ist eine WACA-Zertifizierung?

WACA bedeutet Web Accessibility Certificate. Das WACA-Qualitätssiegel ist das erste und bisher einzige in Österreich, um Barrierefreiheit im Web nach den internationalen W3C-Richtlinien nach außen hin erkennbar zu machen. Lesen Sie unter waca.at mehr darüber.

Überreichung des Zertifikats

Der DisAbility Confidence Day, wurde auf Initiative von myAbility 2017 ins Leben gerufen. Dieser Tag, der am 10. Oktober bereits zum 7. Mal stattfand, soll Bewusstsein für den vielfach unterschätzten Wirtschaftsfaktor Disability schaffen und steht für den selbstverständlichen Umgang mit dem Thema Behinderung. Im Rahmen des heurigen DisAbility Confidence Days im Hilton Vienna Park übernahm BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger die WACA-Zertifizierung in Silber für die BRZ-Website entgegen.

BRZ lebt Chancengleichheit & Diversität

Das BRZ ist Österreichs Kompetenzzentrum für die Digitalisierung der Bundesverwaltung und lebt Chancengleichheit und Diversität im gesamten Unternehmen. „Als verantwortungsvolles Unternehmen und Arbeitgeber setzt das BRZ bereits seit vielen Jahren Schwerpunkte in unterschiedlichen Bereichen wie Green IT, Frauenförderung, Diversität unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Förderung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Beschäftigung von Personen mit Behinderung“ , erklärt dazu BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger. „Es freut mich deshalb besonders, dass unsere deutschsprachige Website vom TÜV Austria mit dem Web Accessibility Certificate Austria der Stufe Silber ausgezeichnet wurde.“

