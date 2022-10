***ACHTUNG SPERRFRIST bis Ende der heutigen Budgetrede*** BMKÖS/Mayer: Kulturbudget des Bundes steigt 2023 erneut stark an

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: Steigerung um 63,1 Mio. Euro „notwendig, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen“

Wien (OTS) - Das Kunst- und Kulturbudget des Bundes steigt nach 2021 und 2022 im kommenden Jahr erneut stark an. Während für 2022 557,1 Mio. Euro für Kunst und Kultur budgetiert waren, sind es 2023 620,2 Mio. Euro – eine Steigerung von 63,1 Mio. oder 11,3 Prozent.

„Kunst und Kultur sind Grundpfeiler unserer Gesellschaft und müssen auch in schwierigen Zeiten mit einer starken öffentlichen Finanzierung in ihrer ganzen Vielfalt erhalten werden“, so Staatssekretärin Andrea Mayer zum Kulturbudget 2023. „Es freut mich daher sehr, dass dieser immense Stellenwert sich auch in den Zahlen des Budgets 2023 widerspiegelt. Das Kulturbudget erreicht 2023 das dritte Jahr in Folge einen historischen Höchststand – gerade in einer Zeit multipler Krisen ist das ein wichtiger und richtiger Beitrag zur Gesundheit und Resilienz unserer Gesellschaft.“

Der größte Teil der Budgeterhöhung ist mit 37,5 Mio. Euro der Bekämpfung der Teuerungswelle gewidmet. Davon werden je 11 Mio. Euro in eine neuerliche Erhöhung der Basisabgeltungen der Bundestheater und Bundesmuseen fließen. Die übrigen 15,5 Mio. Euro stehen für Förderanpassungen im Bereich der Kunstförderung zur Verfügung.

Die Basisabgeltungen der Bundeskultureinrichtungen waren bereits heuer nach vielen Jahren ohne Anpassung erhöht worden. „Die Erhöhung der Basisabgeltung für die bundeseigenen Kultureinrichtungen, die wir heuer vornehmen konnten, war ein historischer und notwendiger Schritt zur Absicherung dieser so wichtigen Institutionen“, so Staatssekretärin Mayer. „Durch die hohe Inflation bestand die Gefahr, dass diese Maßnahme einfach verpufft. Deshalb ist eine neuerliche Erhöhung schlichtweg notwendig. Wir haben aber auch eine Mitverantwortung für alle anderen Fördernehmer – ich freue mich daher, dass wir mit einer deutlichen Erhöhung des allgemeinen Förderbudgets auch hier Antworten auf die steigenden Preise haben.“

Die weiteren Schwerpunkte der Budgeterhöhung sind die Implementierung des Standortanreizes ÖFI+ für den österreichischen Film (15,5 Mio.), Zusatzmittel für die Bauprojekte Praterateliers und Volkskundemuseum (5 Mio.) sowie für den Denkmalschutz und interne Kostensteigerungen (5,1 Mio.).

