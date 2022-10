Jeunesse Musicale Austria goes International

Wien (OTS) - Die Jeunesse - Musikalische Jugend Österreichs hat für den Wettbewerb um die Ausschreibung für den "Cultural Management Training Course for Young Professionals (under 35)" der Jeunesses Musicales International (JMI) das junge Vereinsmitglied Fabiola Simek nominiert. Fabiola Simek (25) ist seit mehreren Jahren für die Jeunesse im Vorstand ehrenamtlich tätig und hat sich vor allem durch ihre Organisation der Jeunesse Orchestercamps für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren ausgezeichnet. Sie hat sich nun in einem internationalen Bewerberfeld von 60 aufstrebenden jungen Musikmanager:innen durchsetzen können. Als Vertreterin der Jeunesse Österreich wird sie mit jungen Kolleg:innen aus der ganzen Welt von 8. bis 12. November in Brüssel über die drängendsten Zukunftsfragen der Förderung junger Musiker:innen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gemeinsam diskutieren und Visionen entwickeln, wie die nachhaltige Musikbranche von morgen aussehen kann und soll.

