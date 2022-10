Lueger Temporär: “Bunte Installation verschweigt Antisemitismus“

Die MA7 der Stadt Wien und Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) haben mit „Lueger temporär“ eine unkritische Zwischenlösung präsentiert, die Antisemitismus verhüllt und verschweigt

Wien (OTS) - Die Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen (JöH) sind enttäuscht hinsichtlich der heute präsentierten, temporären Installation am Lueger Platz von Nicole Six und Paul Petritsch. Laut KÖR sollte anhand der silhouttenhaften Darstellung aller Lueger gewidmeten Bauwerke die „facettenreiche Präsenz Luegers in Wien“ nachgezeichnet werden sowie der Platz als „lebendiger Mahn- und Lernort gegen Antisemitismus und politischen Populismus“ gestaltet werden. Die Installation verschweigt jedoch den Antisemitismus zur Gänze.

Bereits in der Bekanntmachung seitens der Stadt Wien wurde mit keinem Wort der Antisemitismus Karl Luegers erwähnt, der als Hitler-Idol und fanatischer Judenhasser wirkte. Ebenso bedeutungsarm fällt die 100.000 Euro teure Installation aus: Die bunten Gestänge, die um die Statue gruppiert wurden, verweisen in keiner Weise und ganz bestimmt nicht über „Signalfarben“ (Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler) auf die Problematik der antisemitischen Geschichte Wiens und Luegers.

Vielmehr wird der Platz erneut mit den „Errungenschaften“ Luegers versehen und damit die Ehrung seines politischen Wirkens nicht beendet, sondern mit bunten Farben geschmückt und der Antisemitismus damit verdeckt.

Sashi Turkof, Präsidentin der Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen, findet klare Worte: „Die temporäre Installation am Lueger Platz ist ein peinlicher Fehlgriff, da sie den Antisemitismus Luegers verschweigt und den ehrenden Charakter der Statue in keiner Weise angreift.“

„Letztendlich wird mit dieser Installation eine weitere Chance vertan, sich klar zur antisemitischen Vergangenheit Österreichs zu positionieren“, kritisiert Vize-Präsidentin Victoria Borochov.

