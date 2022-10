Bernhard Fibich vertritt Österreich beim Euro-Kids-Fest in Washington DC

Österreichischer Kinderliedermacher auf USA Tournee

Wien (OTS) - Der bekannte niederösterreichische Kinderliedermacher Bernhard Fibich ist Österreichs Beitrag beim diesjährigen Euro-Kids-Festival in Washington DC.

Bereits zum fünfzehnten Mal zeigt das Festival in der Hauptstadt der USA Kinderkultur aus der Europäischen Union. Fibich gastiert auf Einladung des Österreichischen Kulturforums am 15.10. für zwei Konzerte in Washington. Erst kürzlich wurde Bernhard Fibich von Landeshauptfrau Mikl-Leitner das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" verliehen. Infos: https://www.ots.at/redirect/kidseurofest www.kinderlieder.at https://www.instagram.com/p/CjYPzisAD8G/

Rückfragen & Kontakt:

bernhard @ kinderlieder.at

+43-2982-46312

www.kinderlieder.at