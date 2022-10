Stadt Wien, Bezirk Hietzing und ORF präsentieren neue Hugo-Portisch-Gasse vor ORF Mediencampus

Bürgermeister Ludwig, ORF-Generaldirektor Weißmann und Bezirksvorsteherin Kobald eröffneten neuen Straßenabschnitt

Wien (OTS) - Am 11. Oktober 2022 eröffneten Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien, ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann und Mag. Silke Kobald, Bezirksvorsteherin von Hietzing, im Beisein von Alt-ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz die neue Hugo-Portisch-Gasse mit der Enthüllung des Straßenschildes. Der Straßenabschnitt, nach dem berühmten österreichischen Journalisten Hugo Portisch benannt, war vormals ein Abschnitt der Würzburggasse, befindet sich direkt vor dem ORF Mediencampus und verbindet den Haupteigang mit der Anfahrtsgasse, die aus der Würzburggasse hervorgeht und an den Fonovitsplatz angrenzt.

Für den ORF ist die Hugo-Portisch-Gasse neben dem Atrium Hugo Portisch bereits die zweite lokale Widmung am ORF Mediencampus in Erinnerung an den im Jahr 2021 verstorbenen Journalisten. Zudem werden mit dem von ORF, Kurier und Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) ins Leben gerufenen Hugo-Portisch-Preis herausragende journalistische Leistungen nach dem Vorbild Hugo Portischs ausgezeichnet.

Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „Hugo Portisch hat mit seinem publizistischen Credo ‚Check – Recheck – Doublecheck‘ den heimischen Journalismus neu definiert – und gerade in Zeiten von ‚Fake News‘ sind seine Anforderungen an kritische Berichterstattung hochaktuell. Sein Arbeitsethos war es, komplizierte politische und zeitgeschichtliche Zusammenhänge in einfachen Worten zu erklären und spannend zu vermitteln – ein Ansatz, der mich in meiner täglichen politischen Arbeit noch immer inspiriert. Mit der Hugo-Portisch-Gasse schreibt sich ein Ehrenbürger von Wien nun endgültig in das räumliche Gedächtnis jener Stadt ein, die er einmal als seine Traumstadt bezeichnet hat.“

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Hugo Portisch war nicht nur der ‚Geschichtslehrer der Nation‘, er war auch für den ORF eine der wichtigsten Persönlichkeiten in seiner Geschichte. Hugo Portisch hat sowohl das journalistische Handwerk als auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich maßgeblich geprägt. Dass neben dem Atrium Hugo Portisch im ORF Mediencampus nun auch die Zufahrt am Küniglberg seinen Namen trägt, soll ein weiteres Zeichen zum Andenken an den wohl bedeutendsten österreichischen Journalisten des 20. Jahrhunderts und Menschen Hugo Portisch sein.“

Mag. Silke Kobald, Bezirksvorstehende von Hietzing: „Es freut mich sehr, dass es über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam gelungen ist, die großen Verdienste von Dr. Hugo Portisch mit der Benennung des Vorplatzes zum ORF-Zentrum zu würdigen und ihm ein entsprechendes Denkmal zu setzen. Wir ehren heute das Wirken eines großen Journalisten und Historikers, der die wechselhafte Geschichte der Republik Österreich mit ihren Licht- und Schattenseiten für die breite Bevölkerung greifbar gemacht hat.“

Dr. Alexander Wrabetz, ehemaliger ORF-Generaldirektor: „Hugo Portisch ist einer der Großen in der ORF-Geschichte und wird es auch bleiben. Wir stehen buchstäblich auf seinen Schultern, da Stärke und Bedeutung des ORF bis heute auch sein Verdienst sind.“

Ebenso anwesend waren bei der Präsentation der neuen Hugo-Portisch-Gasse Peter Schöber, ORF-III-Geschäftsführer, und Pius Strobl, ORF-Gesamtprojektleiter Medienstandort.

Peter Schöber, ORF-III-Geschäftsführer: „Hugo Portisch zählt nicht nur zu den Begründern des modernen ORF, sondern stand auch an der Wiege von ORF III. Neben der völligen Neubearbeitung und Erweiterung seiner epochalen Reihen ‚Österreich I‘ und ‚Österreich II‘ sowie ‚Hört die Signale‘ durften wir mit ihm auch neue Dokumentationsreihen wie ‚Die Welt und wir‘, ‚Die Geburt Europas‘ oder auch die autobiografische Serie ‚Aufregend war es immer‘ mit ihm umsetzen. Bis zuletzt arbeitete er am großen ORF-III-Dokumentationsprojekt ‚Russland und wir‘, das wir im nächsten Jahr ausstrahlen werden. Es freut mich besonders, dass wir dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit sowohl mit dem Hugo-Portisch-Preis für Journalismus als auch mit der neuen Adresse Hugo-Portisch-Gasse ein ehrendes Andenken bewahren.“

Pius Strobl, ORF-Gesamtprojektleiter Medienstandort: „Die neue Adresse des ORF-Zentrums Küniglberg ‚Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien‘ wird nicht nur sehr schnell zu den bekanntesten Adressen Österreichs zählen, sondern das dauernde Andenken an einen der Gründungsväter des modernen ORF sichern. Damit hat auch der ORF-Mediencampus eine würdige Anschrift bekommen.“

