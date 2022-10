BIO GASTRO TROPHY: Bio-Gastronomiebetriebe des Jahres 2022 gesucht

BIO AUSTRIA kürt die besten Bio-zertifizierten Gastronomiebetriebe Österreichs – Lieblings-BiowirtIn wählen und gewinnen

Wien (OTS) - Ab sofort können Bio-Gourmets und all jene, die es noch werden wollen, auf www.biogastrotrophy.at ihren bevorzugten österreichischen Bio-Gastronomie-Betrieb wählen. Im Rahmen der BIO GASTRO TROPHY zeichnet BIO AUSTRIA besonders ambitionierte Bio-Gastronomiebetriebe aus. 49 Betriebe nehmen am diesjährigen Wettbewerb teil und stellen sich damit dem Urteil einer Expertenjury sowie einem Online-Publikumsvoting auf www.biogastrotrophy.at. Abstimmungs-Schluss ist der 31. Oktober 2022. Die GewinnerInnen werden am 12. November anlässlich der Messe "Bio Österreich" in Wieselburg gekürt. Beim Online-Voting gibt es für KonsumentInnen wertvolle Sachpreise zu gewinnen, unter anderem zwei Mal 200 Euro Gutscheine vom Oststeirischen Retter Bio-Natur-Resort, fünf Mal 50 Euro Gutscheine vom Bio-Restaurant Moritz in Hohenems, sowie zwei Mal 50 Euro Gutscheine für den BIO AUSTRIA Webshop.

Bio-Zertifizierung Grundvoraussetzung für Teilnahme

Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist eine Bio-Zertifizierung des Betriebs durch eine Bio-Kontrollstelle und die Einhaltung der BIO AUSTRIA-Richtlinie für den Außer-Haus-Verpflegungsbereich. Eine Bio-Zertifizierung bedeutet, dass der tatsächliche Einsatz von ausgelobten Bio-Lebensmitteln für die Gäste transparent und nachvollziehbar ist, was durch regelmäßige strenge Kontrollen von unabhängigen, staatlich akkreditierten Bio-Kontrollstellen gewährleistet wird.

Nachhaltigkeit in allen Dimensionen zentrales Kriterium

BIO AUSTRIA will durch die BIO GASTRO TROPHY diese Transparenz und auch eine umfassende Sicht auf Nachhaltigkeit, die von immer mehr Betrieben gelebt wird, unterstützen und auszeichnen. Durch die Vorstellungen der Betriebe auf www.biogastrotrophy.at sollen jene vorbildlichen Betriebe in das Rampenlicht gerückt werden, die sich zusätzlich zu gesetzlichen Auflagen freiwillig einer Bio-Zertifizierung unterziehen und dabei auch die strengen Kriterien von BIO AUSTRIA umsetzen.

Appetit auf Bio auch beim Essen außer Haus

Gertraud Grabmann, Bundesobfrau von BIO AUSTRIA, über die Ziele des Bewerbes: "Mit der BIO GASTRO TROPHY wollen wir herausragende biozertifizierte Gastronomiebetriebe vor den Vorhang holen und so auch anderen GastronomInnen Lust auf die Verwendung biologischer Lebensmittel aus der Region machen. Die laufend steigenden Umsätze mit Bio-Lebensmitteln in Österreich – auch in der gegenwärtigen Teuerungsphase – zeigen deutlich, dass der Appetit der Österreicherinnen und Österreicher auf Bio weiterhin wächst. Immer mehr Menschen wollen auch beim Essen außer Haus nicht auf Bio verzichten. Das Potenzial für Bio-Gastronomie ist daher sehr groß."



Drei Gewinner-Betriebe in drei Kategorien

2022 werden im Rahmen der BIO GASTRO TROPHY drei Preise in den Kategorien "BIO AUSTRIA Goldpartner", "BIO AUSTRIA Silberpartner" und "BIO AUSTRIA Bronzepartner" vergeben. Außerdem wird von der Jury ein Sonderpreis für "besonderes Engagement" vergeben. Wer sich etwa besonders sozial engagiert oder über den Einsatz biologischer Lebensmittel hinaus umwelt- und klimafreundlich agiert, hat die Chance auf diesen Preis.

Die Gewinner werden am 12. November auf der Messe "Bio Österreich" (12./13. November, Messe Wieselburg) gekürt.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 430 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

