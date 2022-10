Lafarge Österreich begrüßt die Klima- und Transformationsoffensive für eine nachhaltige Industrie

Wien (OTS) - Die heute von der österreichischen Bundesregierung präsentierte Klima- und Transformationsoffensive ist ein wesentlicher Meilenstein für die energieintensive Industrie. Lafarge Österreich CEO Berthold Kren dazu: „Wir sind über die Offensive erleichtert und begrüßen diese ausdrücklich. Sie setzt ein starkes Signal für Österreichs Wirtschaftsstandort und sichert die Dekarbonisierungsmaßnahmen und somit unsere Klimazukunft.“

Die Klima- und Transformationsoffensive hat das Ziel österreichische Industriebetriebe dabei zu unterstützen, ihre Produktionsprozesse klimaneutral zu gestalten. Das stärkt einerseits die Wertschöpfung in Österreich und führt andererseits zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten. Berthold Kren weiter: „Wir arbeiten intensiv an der Dekarbonisierung unserer Zementwerke in Mannersdorf und Retznei mit dem Ziel bis 2030 klimaneutral zu produzieren.“

Rückfragen & Kontakt:

Romana Ramssl, Pressesprecherin

T +43 1 58889-1218

M +43 664 801301218

romana.ramssl @ lafarge.com