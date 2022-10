Erfolgreicher „Tage, die es nicht gab“-Auftakt mit bis zu 563.000 Zuseher/innen

Fortsetzung des ORF-1-Serien-Highlights am 17. Oktober

Wien (OTS) - Bis zu 563.000 Zuseherinnen und Zuseher waren gestern (10. Oktober 2022) mit dabei, als der neueste ORF-Serien-Event am ORF-1-Serienmontag an den Start ging. Durchschnittlich 534.000 Zuschauer/innen – bei einem Marktanteil von 19 Prozent – erlebten in den beiden Auftaktfolgen (Regie: Anna-Katharina Maier, Drehbuch:

Mischa Zickler) um 20.15 und 21.10 Uhr gemeinsam mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl „Tage, die es nicht gab“. Bei der ersten Folge waren im Schnitt 518.000 (18 Prozent Marktanteil) mit dabei, die zweite ließen sich 549.000 (19 Prozent Marktanteil) nicht entgehen. Beim jungen Publikum erreichten die vier geheimnisvollen Ladies Marktanteile von bis zu 21 Prozent (Folge 2, 12–29) bzw. im Schnitt 15 Prozent (12–49) und 17 Prozent (12–29). Im Doppelpack weiter geht es mit „Tage, die es nicht gab“ am Montag, dem 17. Oktober, ab 20.15 Uhr in ORF 1. „Tage, die es nicht gab“ ist eine Koproduktion von ORF und Degeto GmbH, hergestellt von MR-Film im Auftrag von ORF, MDR und ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend.

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird „Tage, die es nicht gab“ österreichweit als Live-Stream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereitgestellt. Alle Folgen von „Tage, die es nicht gab“ sind schon jetzt exklusiv vorab auf Flimmit abrufbar (flimmit.at).

