Buntes Treiben im Wiener Prater

Spiel, Spaß und Sport hieß es am Sonntag, 9. Oktober bei schönstem Herbstwetter beim Wiener Städtische Kinderpiratenfest im Prater.

Wien (OTS) - Mehr als tausend Kinder durften sich wie richtige Piratinnen und Piraten fühlen! Auf den zentral gelegenen Sportplätzen des ASKÖ WAT Wien auf der Spenadlwiese konnten sich junge Seeräuber:innen an verschiedenen Bewegungsstationen austoben und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen – die Stimmung war hervorragend! Unter anderem standen Delphinhüpfen, Balancieren auf der Kanonenkugel sowie Kokosnusswerfen auf dem Programm. Beim Cäptain Hook Weitwurf ging es darum, „Speere“ in bestimmte Zonen zu werfen, und beim Tauziehen war jede Menge Kraft gefragt! Zusätzlich wartete eine von Wien Energie zur Verfügung gestellte Hüpfburg darauf, von den Freibäuter:innen erobert zu werden. Köstliche Piratensnacks sorgten für die nötige Stärkung. Im Laufe des Festes konnten alle fleißigen Piraten Goodies erbeuten sowie mittels Quiz große Piratenschätze wie Mountainbikes und ein Familienwochenende in der Frein gewinnen.

Insbesondere die Partnerschaft mit der Wiener Städtischen Versicherung sorgte mit ihrer Unterstützung auch heuer wieder dafür, dass Familien das Fest bei freiem Eintritt genießen konnten. „Am 9. Oktober war es endlich wieder so weit: Das Wiener Städtische Kinderpiratenfest ging in die nächste Runde. Wir, die Wiener Städtische, stehen mit großer Freude als verlässlicher Partner zur Seite und freuen uns, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr viel Spaß hatten“, so DI Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Mit diesen Worten dürfen wir uns schon auf das nächste Kinderpiratenfest im Herbst 2023 freuen.

Impressionen gibt es ab sofort auf www.kinderpiratenfest.at sowie auf www.facebook.com/kinderpiratenfest und www.instagram.com/wienerkinderpiratenfest.

