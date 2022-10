SPÖ-Bayr zum Weltmädchentag: Mädchen verändern die Welt!

Investitionen in Sicherheit und Bildung von Mädchen notwendig

Wien (OTS/SK) - „Mädchen und junge Frauen nehmen in den jüngsten Protesten im Iran und in der Klimabewegung zentrale Rollen ein. Ihr Mut und ihre Standfestigkeit sind bewundernswert“, stellt Petra Bayr, SP-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Weltmädchentages am 11. Oktober fest. „Leider treffen Armut, Klimaerhitzung und die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Mädchen besonders stark. Das ist weltweit so und auch hier in Österreich“, so Bayr. ****

Nach neuen Prognosen von UN Women, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und dem Pardee Center for International Futures werden im Jahr 2022 weltweit 388 Millionen Frauen und Mädchen in extremer Armut leben, im Vergleich zu 372 Millionen Männern und Jungen.

Laut UNICEF gehen 129 Millionen Mädchen weltweit nicht zur Schule. In Ländern die von Konflikten betroffen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mädchen nicht zur Schule gehen mehr als doppelt so hoch wie in Ländern, die nicht von Konflikten betroffen sind.

„Mädchen brauchen ein sicheres Umfeld und die Möglichkeit zu lernen. Wenn sie eine Ausbildung erhalten, heiraten sie seltener jung und führen mit größerer Wahrscheinlichkeit ein gesundes und selbstbestimmteres Leben. Investitionen in die Sicherheit und Bildung von Mädchen verändern Gemeinschaften, Länder und die ganze Welt. Lassen wir die Mädchen dieser Welt nicht im Stich!“, fordert Bayr abschließend zum Handeln auf. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at